消委會驗樓建議：點判斷驗樓師合唔合資格？自己驗會搞到遲入伙？

新樓質素參差，或有紕漏，不少準業主會邀請驗樓師協助驗樓。不過，驗樓有何程序？驗樓是否檢驗一次即能完成？驗樓師需要具備甚麼資格？消委會曾就驗樓問題及細節，向公眾解說。



驗樓未必一次完成

目前，在不少媒體或社交平台上，大家均可看見驗樓師到不同新盤單位驗樓，然後一次過提出單位內的問題。實際上，驗樓可以不只是驗一次！

消委會指，當發展商獲得政府派出入伙紙後，即可找來團隊自行檢查及進行執修。然後，再予準業主7天時間，自行檢查。此時，準業主可找來驗樓師檢查，記下問題位置﹐再通知發展商處理。

不少準業主以為驗樓至此便結束，但實際上，待發展商按買家要求整修後，準業主仍可再次請驗樓師檢查，然後再請發展商整修。簡言之，準業主可要求有更長時間驗樓，直至滿意……

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擁專業知識可自行驗樓

準業主亦可自行驗樓，在記錄有問題的部分後，讓發展商整修。不過，消委會提醒市民，因為樓宇興建及裝修單位，需要有專業知識。裝修業內，亦擁有驗樓標準。如準業主自行驗樓後，不了解行業標準及當中專業知識，則易與發展商在細節描述上出現爭拗，令收樓日期延誤。

驗樓師須熟悉行內術語

不少媒體或網站均尊稱驗樓人士為驗樓師，但消委會指，香港並沒有任何法定的驗樓師資格及認證方式。任何建築師、裝修師或相關技工，只要具驗樓知識及經驗，或曾完成相關驗樓課程，亦可自稱驗樓師。因此，如準業主需要聘請驗樓師，必需小心查詢其背景資格，例如他是否注冊建築測量師、建築師或工程師等等，亦要了解其背景，確認他具備國際驗樓標準知識，及熟悉與發展商的溝通方式、行內術語及作風，令單位在整修過程中，事半功倍。

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