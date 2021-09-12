阿媽堅持寄月餅畀外國親戚　港女嘆寄月餅限制多　網民教一招解決

撰文：謝茜嘉
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中秋節將至，不少人都會特別想念分隔異地的親朋戚友。有網民近日於討論區發文表示，她的媽媽近日想寄月餅給居於外國的親戚，她曾向媽媽說明若月餅內有蛋黃不可寄到海外，但媽媽堅持要寄月餅，她質疑「我真係唔信外國冇月餅食」，而且寄月餅到外國運費至少要500港元以上，她慨嘆「依家搵着我嚟搞」，多名網民則留言建議樓主可考慮寄月餅券。

有網民近日於討論區發文表示，她的媽媽近日想寄月餅給居於外國的親戚，她曾向媽媽說明若月餅內有蛋黃不可寄到海外，但媽媽堅持要寄月餅，令她覺得很心煩。（Huong Ho@Unsplash）

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該名網民於香港討論區以「阿媽話要寄月餅畀親戚，真係冇嘢搵嘢煩」為題發文，她表示媽媽近日想寄月餅給居於外國的親戚，她曾向媽媽說明若月餅內有蛋黃不可寄到海外，但媽媽堅持要寄月餅。她指出很多款式的月餅均受入口限制不能寄出，最後或只能選擇寄伍仁月餅。

她質疑「我真係唔信外國冇月餅食」，而且寄月餅到外國運費是500港元起跳，並不便宜，當親戚收到月餅時亦可能已過了中秋節。她認為媽媽若想中秋節寄東西給親戚，不如寄其他實用的東西更好。

不少網民紛紛留言建議樓主「可以考慮買禮券，當地可以換月餅」。有人則指出「美加嘅華人超市大把月餅，美心、榮華、奇華都有。無嘅話，網上訂購仲方便」、「唐人街都有得買，仲寄乜鬼嘢啫」。

其實各國對月餅一向有入口限制，當中英國、美國及加拿大均禁止含有蛋黃的月餅及冰皮月餅寄送入境，而台灣則禁止含有肉類的月餅入境。

各國對入口月餅的限制（01製圖）

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內媒就此向上海市食品添加劑和配料行業協會查詢，會方的防腐劑專家吉鶴立就分析可能原因：

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