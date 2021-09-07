直升機維港上空拉紅底白字橫額　原來有人求婚　網民：以為警告牌

求婚方法人人不同，最重要是女朋友受落！有網民今日（7日）在facebook分享，下午在維港上空見到有直升機拉着1張紅底白字橫額飛過，細心看上面的字，其實是1段求婚訊息。不過事件引起熱議，許多人直言一看紅底白字以為是警告字句，揶揄橫額難看又老土，「使咁多錢，唔設計下張橫幅，以為警告牌」，更認為男子既然出得起錢，應該可以用更浪漫的求婚方法。



有網民拍到直升機在維港上空拉住1幅紅底白色橫額，細心看才發現是求婚訊息。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

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網民在「香港突發事故報料區」發帖，稱今日下午5時見到1架直升機在維港上空飛過，拉住1幅紅底白字的橫額，離遠看可以見到一些英文字，句尾跟住個心心圖案。另1張拍得更清楚，其實上面是段求婚訊息，寫上「LOUANNE LAM, I LOVE YOU！MARRY ME」。

不過事件卻令網民覺得爆笑又尷尬，形容紅底白字配色就像警告字句，「使咁多錢，唔設計下張橫幅，以為警告牌」。又有人揶揄橫額像宣傳廣告，細心看字才知道在求婚，「可能就咁女朋友都無埋」、「有錢人玩法真係唔同啲」、「見到咁老套真係搞唔掂」。

有女網民認為以女性角度來說這樣並不浪漫，「既然出得直升機，點解唔直接帶個女人上高空繞場一周再求婚」，現在拉橫額的最大好處是「如果唔想嫁，可以直接扮無睇到」。然而，也有人認為只是在求婚，大家各有所好不必批評。

（fb群組「香港突發事故報料區」）

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