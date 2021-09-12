香港小姐2021｜網上人氣三甲出爐！連登仔最關注佢｜附12強佳麗IG

《2021年香港小姐競選》總決賽將於今晚（12日）8時半舉行，最後12強佳麗將爭奪冠軍。無綫電視早前發起「競猜誰是冠軍」遊戲，截至9月10日中午12時，3號陳聖瑜、8號宋宛穎及13號王嘉慧暫時跑出。在Instagram及討論區，又是否同樣由這3位領先，獲最多關注及討論？



先回顧33屆港姐冠軍資料▼▼▼

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香港小姐冠軍之最▼▼▼

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再看12強佳麗個人資料▼▼▼

現年26歲、有「理大吳千語」之稱兼酷似「天王嫂」方媛的陳聖瑜為冠軍大熱人選，其Instagram追蹤人數多達4.3萬，在12強佳麗中獲最多人追蹤，比排第2的王嘉慧多近1倍。而藝人關禮傑之女關楓馨排第4位，擁6993名追蹤者，其餘佳麗大多只有數千人追蹤，楊培琳只有1205名追蹤者，為12強中最少。

在連登討論區，最多網民討論陳聖瑜，「3號」及「陳聖瑜」共被提及34次，不少人討論她的樣子像知名藝人，有人留言「方媛、吳千語、洪欣mix埋晒一齊咁」、「3號有啲似倪晨曦」、「3號真的無人想挑機」、「我要陳聖瑜啊」。

12強佳麗靚相▼▼▼