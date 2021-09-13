情侶爭執港男嗌：忍妳好耐，打到流晒血　街頭大反擊女友霸氣盡失

情侶間熱戀時卿卿我我十分甜蜜，但爆發爭執時可能很傷感情。有網民上載在街頭拍得的短片到facebook群組，見到一對情侶在荃灣街頭吵架，最初見到是女生向男友動手，男方則情緒激動大叫：「我忍唔X住你啦！」他又指遭女方「打到落車為止」，更被對方咬到流血。影片中港男疑忍無可忍下大爆發，向女友大反擊，要取回手機及鎖匙，其中有物品疑被女方丟掉，男友亦堅持要女方尋回物品「你要攞返畀我，唔係話你鍾意攞我啲嘢周圍掉就周圍掉」。女友最終霸氣盡失，但影片就此結束，未能確定兩人是否能和好。



首段影片看到女友最初時仍在拍打男友，相當有氣勢。（fb群組「香港突發事故報料區」）

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有網民今日（13日）傍晚把2段影片上載到fb群組「香港突發事故報料區」，拍攝地點是荃灣川龍街，影片未有顯示拍攝日期，但片中情侶及路人都沒戴口罩，加上情侶都穿着長袖衣服，估計不是近日拍攝。亦有網民指對影片有印象，稱是很久以前看過，亦有網民留言指「起碼三年前」，又稱想知道2人有否復合。

首段影片開始時，女子仍在伸手拍打男友，男方開始反抗，大叫：「我忍唔X住你啦！喺度打我打到落車為止」，又稱他被咬被打到「流晒血」都沒有作聲，但女方還在吵。此時女友的態度變得退縮，輪到男友把她的手抓緊，女友隨即想掙脫，更一度起腳，男方即起腳反擊。

男方指摘女友凡事都愛吵，令他感到很煩。（fb群組「香港突發事故報料區」）

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男方要求女友交出自己的手機和鎖匙，女方即伸手到手袋翻找物件，男方在旁罵她「好X煩呀」，又叫她不要藉故要挾他。兩人在馬路旁糾纏到行人路上，另一段片見到男方情緒轉趨激動，更指現時狀況是女友「自己搞出嚟」，凡事都要爭吵，吵得他忍不住，激動間幾乎想動手打女友。男方其後堅持要女友交還丟掉的物品，「你搵返畀我！你要攞返畀我，唔係話你鍾意攞我啲嘢周圍掉就周圍掉，唔係你屋企呀！」男方最後拉着女友走到車旁，堅持要她要拿回物品，影片就此結束。

有網民指從2人的舉動，認為還是分手較好，又形容男方亦不討好，「每次見到啲情侶鬧交，好少覺得男人把聲會煩過女人把聲」，但亦有人支持男返反擊，「做返個真男人」。不過，更多網民關注該對情侶狀況，想知2人是分手抑或和好仍繼續在一起。

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（01製圖）

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