道教問卜｜扶乩乜神都請到？　英文提問都得　做乩手需經49日訓練

【扶乩／扶鸞／道教／乩手／鸞生／叩稟問事／呂祖】說到求神問卜，大眾較為熟知的有求籤、碟仙、筆仙等，「扶乩」則較少有人提及，其實碟仙、筆仙皆為道教扶乩儀式演變而成的簡化版。扶乩早於宋朝時已十分盛行，不過現今社會透過扶乩問事的人逐漸減少。現時香港道教壇堂大多是供奉呂祖，即為八仙之一的呂洞賓，部分則會供奉濟佛、玉皇等，善信透過扶乩問事，得到神明指引可解決心中疑難，而扶乩稱可以請到任何神明，善信以中英文提問皆可。除了一般善信問事，一些道堂及學校的創建及命名，同樣會取決自扶乩。

《香港01》記者早前到訪位於元朗錦上路的明善修真學院觀看扶乩過程，問及扶乩與碟仙的分別時，學院道長謝傳清指出，因為碟仙沒有出示神名字，可能偶遇上修羅仙或鬼仙；扶乩的神明則為有功勳的正神大道，道場內所敬奉的仙真在世時必須內外雙修圓滿，才能證位降乩。



扶乩一般使用桃木或柳枝做成的「T」或「Y」字形「乩筆」，由一或兩位「乩手」手持，感應神明指示在鋪有沙子或香灰的盤上寫字或畫記號。（李凱恩攝）

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何謂扶乩？扶乩又名「扶鸞」、「飛鸞」、「扶箕」，「扶」為求神靈扶持，「鸞」為仰仗鸞駕臨壇指示，扶乩即神給人的指示。扶乩一般使用桃木或柳枝做成的「T」或「Y」字形「乩筆」，由一或兩位「乩手」手持，感應神明指示在鋪有沙子或香灰的盤上寫字或畫記號，由「乩手」或旁人讀出文字，再由書記記下神明的「乩示」。

叩稟問事多問日常 中英文提問皆可

善信叩稟問事多為問家宅、生意、工作、健康、姻緣等，如想搬屋則可請示神明搬到哪裏較為適合，提及內容最好是短期內會發生的事，免長遠事變化太大而有落差，另賭博則免問。若善信不知應如何提問，亦可「心稟」問事，即只在稟紙寫上姓名，不寫下問題，神明可透過善信頭上靈光得知所問何事。

元朗錦上路的明善修真學院舉辦導賞團，向到場人士示範扶乩問卜過程，該學院道長謝傳清列舉神明神通廣大的例子，他稱曾有2名來自加拿大的「竹昇妹」（即在西方國家出生的華人）到長洲扶乩問事，2人不懂書寫中文，因而在稟紙寫下英文問題，神明亦能以中文詩句回覆，對2人的提問給出答案。到場講解扶乩的珠海學院中國文學系副教授游子安亦說，任何中外神明皆可「降乩」。

按圖看扶乩問事過程▼▼▼

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開壇作扶乩儀式前，道士會上香請神「降乩」，一眾善信需行九長揖禮，隨後善信要填寫叩事表，寫下心中疑問，再摺疊叩事表遮蓋問題，然後輪候問事。當道士叫善信名字時，善信需上前跪拜呂祖，雙手合十，抱着虔誠之心。道士燒毀善信的叩事表後，「乩手」會在旁使用「乩筆」在沙盤上寫字，每寫畢數個字，在旁的道士會用木刷平整沙盤，書記則記錄文字，神明的「乩示」通常為4句5字或4句7字的中文詩句。完成扶乩儀式後，一眾善信需再行三長揖禮恭送神明。

道堂、中學透過扶乩命名

由游子安、志賀市子所著的《道妙鸞通：扶乩與香港社會》提到，嗇色園及圓玄學院由覓地、建堂和命名，皆取決自扶乩，即「以乩治壇」。1966年嗇色園籌建可立中學，命名通過扶乩由仙師賜予，日後嗇色園開辦的教育、醫療、社會服務機構亦遵從仙師乩示，以「可」字命名。

坊間不少巿民會玩碟仙問卜，更不時傳出各種鬼神傳說，這種問卜方法與扶乩有何分別呢？謝傳清指出，碟仙沒有出示神的名字，故難以知道該仙是否正神大道，過程中或偶遇上修羅仙或鬼仙，亦即在世時只具內煉修為而沒有濟世功行，離世後其性靈存於人、地之間；而扶乩則一般在道場內進行，敬奉的仙真在世時須內外雙修圓滿，方能證位。

游子安補充指，坊間雖然對問米、碟仙等活動甚感興趣，但它們的問事對象並非神明，與扶乩不能相提並論；反而占卜和問卦則同為請求神仙指點，惟兩者會有固定「籤文」，扶乩的乩示卻人人不同。

珠海學院中國文學系副教授游子安（左）及明善修真學院主鸞生謝傳清（右）講解扶乩問事。（李凱恩攝）

乩手為神選之人 歷經49日訓練

「乩手」，又名「鸞生」、「乩身」，並非人人皆可擔任，需有先天及後天條件，先天即乩手前生與佛或道有因緣，或仙真自願降凡，也可能仙真犯錯而被貶下凡間，藉將功補過，功成後回天復位。呂祖乩示後天條件需有「六通之妙」，分別為「心通」、「眼通」、「耳通」、「智慧通」、「七竅通」、「神通」，即透過心、眼睛、耳朵等感應神明指示，倘一竅不通，則難有成就。

有志「學乩」者需年滿18歲，男女不拘，若在神明前連續擲到3個聖杯才為神選之人，再歷經49天風雨不改每天花1小時學習，最後要再擲到3個聖杯，方可「成乩」。成為乩手後，生活需保持檢點，不應有雜念，如賭馬、去夜總會，戒吃牛肉，初一、十五需吃齋。

明善修真學院每月第2及第4個星期日下午3至4時都會舉行扶乩問事例壇，免費讓善信問事，例壇會由呂祖弟子陸雨松真仙作「乩示」。

▼ ▼ ▼《道妙鸞通：扶乩與香港社會》▼ ▼ ▼



書名：《道妙鸞通：扶乩與香港社會》（上、下冊），出版社：三聯書店。

作者：

游子安，廣東新會人，生於香港，香港中文大學哲學博士（中國歷史），現任珠海學院中國文學系副教授。研究領域為明清時代善書與慈善事業、從華南、香港到海外道教，以及民間信俗。

志賀市子，生於東京，筑波大學文學博士（文化人類學），現任茨城基督教大學文學部教授。研究領域為中國華南、香港與台灣的道教和民間信仰，以及東南亞華人宗教。

出版社：三聯書店