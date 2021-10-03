急凍海鮮送上門屋企無人等報銷　好鄰居留便條稱代雪藏超窩心

鄰里之間的人情味於現今社會「買少見少」，有網民早前於討論區發文，指家人訂購了急凍海鮮，惟送貨當日卻全家外出未能及時收貨，一度以為「total loss」全部報銷。沒想到樓主回家後卻看到門上貼住便條，原來有好心鄰居主動代為雪藏海鮮，「交收」時更送上自家製辣椒油作為禮物，令他們非常感動。



有網民分享好人好事，指鄰居代他雪藏急凍海鮮，令家人不用報銷。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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「有好嘅鄰居真係好重要！」該網民於香港討論區發文，指平日與鄰居不算非常熟稔，「出入入見到隔籬鄰舍都係打個招呼就算，有好多戶做咗好多年鄰居都唔知人地姓咩」，不過早前卻因對方的好心舉動而破冰。

他指上周媽媽訂購了急凍海鮮，打算周日（9月26日）招呼朋友，沒料周六（9月25日）忘了職員會上門送貨，全家早已外出，速遞員只好將以海鮮放於門前。樓主原以為海鮮會「溶晒雪」，「我哋打定輸數第二朝要落街市買其他海鮮補數」。

樓主講述好人好事經過▼▼▼

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沒料晚上他們回家時，竟發現門上貼有便條，寫着：「見到你地買咗急凍嘢但係見你哋好耐都未返，所以我拎咗返屋企幫你哋雪住先，返到嚟去XX室搵我拎返呀！」當他們找該名好心鄰居時，對方不但即時拿出所有海鮮，「仲要同我哋講唔好意思，因為個箱太污糟，所以佢哋雪起晒啲嘢之後就掉咗個箱」，之後更主動送上自家製辣椒油作為小禮物。

樓主事後指，家人與對方同為鄰居多年，「但係我哋連人哋姓咩都唔知」，爸爸事前甚至一度擔心對方「會唔會收起某啲海鮮唔畀返我哋」。然而這次幸得對方幫忙，才不用「total loss」，「原本都預咗所有嘢都唔要得，仲要臨時臨急再買過晒啲嘢返嚟」，不禁感動直指：「好彩有好心嘅鄰居咋！呢個故事教訓我，要記得幾時有嘢送貨，同埋自己都要做一個好鄰居！」

樓主直言幸獲好鄰居幫忙，才不用「total loss」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

不少網民看過樓主經歷，也認為他非常幸運能遇上好鄰居，「遇到啲好嘅鄰居真係三生有幸」、「千金難買好鄰居」、「所以咪有句說話叫『遠親不如近鄰』」、「有班好鄰居，揾到錢都唔想搬走」。

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