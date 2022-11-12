日瞓8小時未必夠！破解睡眠迷思 成年人勿瞓少過呢個時數
撰文：夏洛特
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都市人生活繁忙，失眠睡不飽並非罕見。有YouTuber提醒，其實各年齡層需要的睡眠時數都有不同，日瞓8小時未必是「黃金定律」。想保證睡眠質素，不妨看看以下有關睡眠的迷思破解。
專門講解心理學現象的YouTuber「維思維」指，時下睡眠迷思多，普遍人認為每天要睡8小時的說法，其實未必準確。他指這個數字只是一個平均概念，大多數人需要的睡眠時間都不一樣，有人僅睡數小時，已經可以整天活力充沛，但也有人睡上逾8至10小時以上，還是感到疲累。
日睡8小時非黃金定律
這與人的成長階段轉變有關，各個年齡層所需的睡眠時間不一，另有身材大小、體重、工作，以及性別的影響因素。剛出生至3個月大的嬰兒，需要長達14到17小時的睡眠時間；1至2歲幼兒每天需要11至14小時的睡眠；6至13歲兒童需要9至11小時睡眠。
14至17歲的青少年需要8到10小時不等的睡眠時數，但需注意每天睡逾11小時，恐怕會不利健康。對於18至64歲的成年人來說，每天睡7至9小時為佳，惟少於6小時或多於10小時便不被建議。
對於65歲以上人士來說，維思維則建議睡眠時間最好達7至8小時。可是一般老人家習慣早起，而且多數有午睡習慣，故很難睡到這個小時的數目。
【本文已獲「維思維WeisWay」授權刊登。】
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