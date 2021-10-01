必學6招正確洗底褲方法！MIRROR@Anson Lo、AK拍CK內褲廣告掀熱議

【Calvin Klein／MIRROR／Anson Lo／盧瀚霆／教主／AK／江𤒹生】人氣組合MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）和AK（江𤒹生）日前為國際時裝品牌Calvin Klein擔任代言人，爆肌拍攝內褲廣告，令一眾鏡粉「流晒鼻血」，有鏡粉更稱已丟棄老公所有內褲，準備為另一半大手購入CK內褲。

CK內褲每條數百元，以內褲來說價值不菲，「前夫」們當然要「惜住着」，如何清洗保養可謂十分考功夫。如何清洗才能令內褲能夠歷久常新？本文將教大家6招正確洗內褲方法，避免內褲積聚細菌及有異味，才能「長着長有」。



Anson Lo公開新一輯廣告硬照，應該令大批神徒神魂顛倒大流鼻血，恐怕要「call白車」了。(ig圖片)

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按圖看6招正確洗底褲方法▼▼▼

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AK江𤒹生與Anson Lo一同為Calvin Klein拍攝廣告照。（IG圖片）

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同場加映：Anson Lo、AK騷肌拍內褲廣告 港男呻老婆清空底褲：好彩仲着緊條



Anson Lo、AK騷肌拍內褲廣告 港男呻老婆清空底褲：好彩仲着緊條

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【按圖放大看港男與鏡粉老婆爆笑對話▼▼▼】

同場加映：MIRROR麥當勞「籃神卡」掀炒賣潮 姜濤、教主簽名卡炒至千元1張



麥當勞找來姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出以籃球為主題的「籃神卡」，惹來鏡粉及一眾「前夫」瘋搶。（Carousell網站圖片）

麥當勞早前邀請Mirror成員姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出限量「籃神卡」，供使用電子優惠券的客人換領。由於「籃神卡」以隨機形式派發，自換領期開始就有不少鏡粉於社交平台發文，希望與同好交換款式。而二手拍賣網站亦湧現大量轉售「籃神卡」的帖文，當中以姜濤、Anson Lo和Edan的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元，不過該帖文極速被刪除，曾被質疑屬惡作劇。



「籃神卡」以姜濤、Anson Lo的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元。（fb截圖）

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鏡粉們分享各款「籃神卡」▼▼▼