必學6招正確洗底褲方法！MIRROR@Anson Lo、AK拍CK內褲廣告掀熱議

【Calvin Klein／MIRROR／Anson Lo／盧瀚霆／教主／AK／江𤒹生】人氣組合MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）和AK（江𤒹生）日前為國際時裝品牌Calvin Klein擔任代言人，爆肌拍攝內褲廣告，令一眾鏡粉「流晒鼻血」，有鏡粉更稱已丟棄老公所有內褲，準備為另一半大手購入CK內褲。
CK內褲每條數百元，以內褲來說價值不菲，「前夫」們當然要「惜住着」，如何清洗保養可謂十分考功夫。如何清洗才能令內褲能夠歷久常新？本文將教大家6招正確洗內褲方法，避免內褲積聚細菌及有異味，才能「長着長有」。
按圖看6招正確洗底褲方法▼▼▼
+12
Anson Lo、AK騷肌拍內褲廣告 港男呻老婆清空底褲：好彩仲着緊條Anson Lo、AK露肌拍內褲廣告 本港男裝內衣售價上月已提前急升？低俗婚鬧｜新郎僅着紅底褲遭高壓水槍狂射 戴綠帽被綁樹上扔雞蛋底褲晾窗外竟真的變成「小鳥之家」 網民笑爆指「應該生兩隻蛋」幼稚園阿仔僅穿底褲上網課 老師溫提着返條褲 台媽求公審反被轟
同場加映：Anson Lo、AK騷肌拍內褲廣告 港男呻老婆清空底褲：好彩仲着緊條
+5
+3
【按圖放大看港男與鏡粉老婆爆笑對話▼▼▼】
同場加映：MIRROR麥當勞「籃神卡」掀炒賣潮 姜濤、教主簽名卡炒至千元1張
麥當勞早前邀請Mirror成員姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出限量「籃神卡」，供使用電子優惠券的客人換領。由於「籃神卡」以隨機形式派發，自換領期開始就有不少鏡粉於社交平台發文，希望與同好交換款式。而二手拍賣網站亦湧現大量轉售「籃神卡」的帖文，當中以姜濤、Anson Lo和Edan的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元，不過該帖文極速被刪除，曾被質疑屬惡作劇。
+3