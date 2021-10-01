張家朗Dior造型成時裝災難　網民：條眉出晒事　同怪眉男撞樣？

「193劍神」、香港男子花劍代表張家朗於今屆東京奧運中勇奪金牌，為港爭光，人氣一時無兩，除了Instagram追蹤人數爆升外，更獲不少國際品牌邀請擔任代言人。他日前在IG上載代言時裝品牌Dior的最新廣告造型照，全黑衣着、頸戴銀鏈的家朗擺出冷酷神情，以往韓式平陰改為全豎起髮型。

詎料網民對張家朗「型男」造型並不受落，指感覺怪怪的，直斥眼眉及髮型「出晒事」。有網民稱即時想起華人NBA職業籃球選手林書豪代言Coach的系列相片，形容是「時裝災難」級別， 同時從張家朗的雙眉秒想起一系列撞樣人物，當中包括藝人馬浚偉、著名食肆「大家食」老闆呂以村，以及紋眉的前立法會議員鄧家彪等等。



張家朗在IG上載代言時裝品牌Dior的最新廣告造型照，全黑衣着、頸戴銀鏈的他擺出冷酷神情，以往韓式平陰亦改為全豎起髮型。（張家朗IG）

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從Dior的造型照可見，張家朗穿起黑色印字T裇配黑色西褲，戴上銀色頸鏈，頭髮則全豎起露出前額，與X-men系列中狼人的髮型相近，更罕有化妝，跟其他IG照片的形象分別很大。由於頭髮「向上發展」，瘦削長臉型表露無遺，加上特色「線線眼」，有粉絲大讚跟韓流天王Rain撞樣，亦有人指愈看愈像大他27年的男藝人馬浚偉。

網民話一秒諗起呢啲人▼▼▼

不過有網民就直言被造型照嚇壞，不但破壞了家朗一貫鄰家男孩的形象，「似黑社會大佬喎」，造型不相襯之餘，妝容更是出事之最，「條眉發生咩事？」、「化妝師整蠱佢？連堂眉都唔對稱」，更盤點出同樣是畫眉出事令整個形象崩壞的代表人物，包括鄧家彪及杭州怪眉男「小吳」、著名食肆「大家食」老闆呂以村等等。

網民隨即想起華人NBA職業籃球選手林書豪代言Coach的造型，指當時亦曾鬧出時裝災難，指林書豪拍攝的造型照像「鄉巴佬」，形容他像「剛移民美國的阿伯」，其後Coach再發表林書豪的新造型照，終於將其帥氣一面展現出來，為他挽回一些面子。

林書豪去年代言Coach時拍攝的造型，被指當時亦曾鬧出時裝災難，指林書豪拍攝的造型照像「鄉巴佬」，形容他像「剛移民美國的阿伯」。（林書豪ig圖片）

同場加映：「杭州租房小吳」怪眉男爆紅商機不斷 情慾短訊流出遭封殺變失業



網名「杭州租房小吳」的男子吳正強2018年因誤入理髮店體驗「免費」項目，不料遇上黑店而收到嚇人帳單，慘被追討逾4萬元人民幣，經新聞報道後在網上爆紅。雖然網民紛紛「錯重點」大力恥笑其怪眉，但卻令他成為廣告界寵兒，又拍廣告又上節目，甚至獲女粉絲表白。可是小吳其後被爆出與網友互發情慾短訊，內容在網上瘋傳後令其形象插水，其後處於失業狀態，手機亦被停掉。



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化妝並不是女性專利，近年愈來愈多男性注重容貌，甚至成為美妝網紅，有化妝品牌更推出男性專屬化妝品系列。內地網站「蜂鳥問卷」去年12月透過網上進行男性化妝態度調查，成功訪問2500人，結果顯示大部分人接受男性化妝，當中以化底妝等簡單修飾。



內地人點睇男性化妝？ 最多男性化妝係為咗呢樣嘢！

日本Twitter熱傳一段貓咪影片，貓咪四處張望，一望鏡頭即露出一對「八字眉」，又馬上歪起半邊嘴角，一臉不屑，樣子非常抵死。這名日本女貓奴還說貓貓經常擺出這個表情，看起來非常生氣！

