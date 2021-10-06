99蚊用8日？月光族上網跪求生存方法　網民紛獻計咁樣撐到出糧日

近年來物價不斷上漲，不少上班族都成了「月光族」，一到月底就必須開始很節儉的過生活，對此便有網友無奈表示「距離發薪日還有8天，身上卻只剩下355元（台幣，下同，約99港元）」，想藉貼文詢問網友自己應該怎麼度過這8天。



原PO在臉書爆廢公社公開版上發文分享，表示自己身上所剩的所有現金，所有硬幣合計只剩355元，所以想求助廣大網友「剩下這些錢，距離發薪日還有8天，該怎麼度過，跪求方法」。

網民踴躍獻計 除咗捱足8日麵包仲有呢啲方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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此文一出，便有不少網友紛紛給出建議，「印尼泡麵一定夠吃」、「量販店的大包白麵條，可以吃好幾餐」、「買吐司、蛋跟泡麵，輪流變化吃應該可以」、「355元還有8天，1天只能花44元，感覺只能吃吐司了」、「餐餐白饅頭+白開水，絕對度的過」、「買兩包意麵、乾燥蔬菜，每餐煮一捆加鹽加菜乾」。

更有不少留言以自身經歷分享，「我以前剩下100元，卻還有2個星期才發薪水的時候，全聯一條吐司37元，然後買一罐果醬，反正2項加起來不到1百，就這樣撐到發薪」、「3百塊可以到即期商品店買一堆泡麵」、「菜市場有賣麵包六個50當早餐，晚餐一個晚上只能25元看要吃泡麵還是找25元肉燥飯或是乾麵」。也有人搞笑回應，「買彩券，一夜致富」、「你比我有錢」、「剛好可以進行168（斷食法），真的瘦很快！進階一點204，一天一餐更好」、「高雄行德宮領便當」、「不怕，你還有五倍券（消費券）」。

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