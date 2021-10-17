網上十大人氣商場排行榜　呢個地產商擁兩個商場排名最高

現時不少商場均會結合網上和實體宣傳攻勢，以增加人流帶旺商場，到底哪個商場網上人氣最勁？Wisers收集全港18區310個商場今年上半年共24萬條帖文分析，總結出十大人氣商場排行榜。



根據最新網上人氣排行榜，上榜十大人氣商場有4個位於尖沙咀，包括第一位的K11 MUSEA和第二位的海港城，其餘分布於旺角、銅鑼灣和荃灣。至於地產商方面，九倉兩大商場海港城和時代廣場分別排第二和第三；另外商人劉鑾雄私人持有的銅鑼灣皇室堡，以及其妻子陳凱韻（甘比）私人持有的尖沙咀THE ONE，亦分別打入第八位和第十位。

MIRROR商場宣傳▼▼▼

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報告指出不少商場均邀請藝人、KOL等協助宣傳，但就指出這種方法往往令外界將焦點落在藝人身上，反而不少商場透過具特色的宣傳活動、引入話題商店更能達到推廣商場的效果。根據各大商場Facebook，人氣男團組合MIRROR經常出席在商場舉行的宣傳活動，令商場網上人氣急升！

另一方面，根據十大上榜商場官方Facebook追蹤人數，發現排名與追蹤者人數未必有直接關係。報告亦指出，商場如何回應突發事件、策劃活動也會影響網上人氣和討論熱度。