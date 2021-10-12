颱風圓規｜天文台料8號波維持至日出　張學友1首舊歌突然成熱搜

【颱風／圓規／天文台／日出／張學友／日出時讓戀愛終結】熱帶氣旋圓規襲港，天文台於下午5時20分發出八號烈風或暴風信號，並表明至少維持至明早（13日）日出前。天文台表明8號風球會維持至日出，隨即令「日出」一詞網上搜尋度激增，網民搜尋字眼包括「日出時間」，似想早點確認明早是否需上班；不過一提到「日出」，不少網民連帶想起歌神張學友於1992年推出的舊歌，令歌名在網上熱度急升！



先睇「日出」Google搜尋熱度▼▼▼

根據天文台資料，10月13日的日出時間為早上6時19分，與一般打工仔的上班時間有一段距離，相信天文合會適時公布風暴消息，方便巿民看情況決定是否需要上班。

不過值得留意的是，搜尋風暴消息期間，「日出時讓戀愛終結」竟然成為Google搜尋人氣主題！

翻查資料，《日出時讓戀愛終結》由歌神張學友主唱，收錄於1992年專輯《愛・火・花》。與此同時，「日出時讓戀愛開始」這組字搜尋量激增，有可能是網民記錯歌名。其實最近張學友與女歌手Gin Lee（李幸倪）合唱《日出時讓街燈安睡》，但這次未能登上熱搜榜。

即睇圓規風力勁成點！以及預測天氣情況＋何時掛八號4大因素▼▼▼

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