魷魚遊戲｜性感美女cosplay參賽者爆紅！手機型號意外成網民焦點

Netflix《魷魚遊戲》上映至今引爆空前話題，不斷反轉的劇情不但讓本劇在全球94個國家串流平台達到首位，也掀起一波波真實版魷魚熱。



恰巧正逢萬聖節，網上早已出現不少劇中角色的扮演服裝，讓眾網友摩拳擦掌準備組隊闖關玩一波。稍早一名網友於臉書社團PO文分享，在北捷偶遇一位穿著《魷魚遊戲》綠色運動服套裝的辣妹子，帥氣又不失性感造型引發熱議。

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網友在臉書《爆廢公社二館》發文表示「這是要去哪玩遊戲…我也想參加…」，原來坐在他對面的一位戴著口罩、低頭滑手機的妹子，身上穿的正是《魷魚遊戲》男主角「456」編號的綠色運動服，不過最讓人眼睛為之一亮的，則是運動外套內搭的低胸白色小可愛，深邃事業線秀出自然又性感。

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不經意露出傲人事業線的《魷魚遊戲》辣妹子，引來 1.1 萬網友關注，還紛紛留言：「好想跟她一起玩」、「直接宣布成為冠軍，太胸了」、「紳士的我放大了圖片研究她的手機型號」、「想複習廁所那一幕」、「遊戲我不清楚但比較想知道這位小姐姐IG」。

網民紛紛點圖放大看性感美女cosplay《魷魚遊戲》。（FB@爆廢公社二館）

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