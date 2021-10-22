內地醉男不斷致電110求拘捕　電話對話超爆笑　終得償所望被帶走

酒後失常隨時令自己身陷囹圄！內地1名男子於飲醉酒後不斷致電警方，要求對方派人拘捕他。對話過程中他更曾爆出多句金句，例如「我也不會跑的，同志」、「我也沒有犯什麼罪」、「一個多小時了，你還沒進來」。男子最後「求仁得仁」，被警方拘捕。



男子因為飲醉酒而多次致電警方，要求將他拘捕。（網上短片截圖）

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事件發生在山西貴州，周二（19日）1名男子不斷打110報警，說要警員來找他並拘捕他。電話錄音中男子不斷追問為何警員還未到場，要求警員「快馬加鞭」，盡快拘捕他。男子在電話中說「現在還沒來抓我嗎？」、「我在屋裏等到心裏都煩了」、「我就是望他來抓我」。被問到當地民警是否還沒有跟他聯絡上時，男子就說「哎呀，我也不知道」、「我也不會跑的同志」、「我也沒犯什麼罪」。

及後110接線員將電話轉駁至當地民警，其間男子仍然不停說話，說自己已經等了1個多小時。電話轉駁到合水派出所之後，男子仍然胡言亂語，「哎，你是合水派出所，你來來，你們來抓我嘛！我在屋裏等個多小時了」。派出所回答指「來了已經在路上了，哈」、「已經來了，你等等嘛，哈」，男子就問「到哪裏來了嘛？」，更在派出所掛斷電話之前說「我等着你，我永遠等着你們」。

涉事男子醉酒後不斷要求警方拘捕他，網民都直言事情前所未見。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

男子最後被民警拘捕帶走，追求了個多小時的願望得以成真。事件令網民們都感到奇怪，笑言「從沒見過有這種要求」。

（網易新聞）