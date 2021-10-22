有圖慎入！台男下體植入玻璃珠「私處壞死發臭」台醫：整根變形了

讓泌尿科醫生惡夢連連的臭味就是「佛尼爾氏壞死」！台灣醫生歸家豪指出，這是細菌順著筋膜不斷擴散，必須清創再清創的疾病。他曾收治一名戒治所的患者，在自行挖出玻璃材質的入珠過程中，一不小心全碎了！



患者送醫當天驚見患部全是爛膿，需要劃開清創，一路從大腿內側、鼠蹊部連著蛋蛋皮、陰莖全部削開，最後整支變形了。

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台灣泌尿科醫生歸家豪在節目《醫師好辣》中指出，「佛尼爾氏症」屬於壞死性筋膜炎一種，而人從肚臍以下到會陰部、生殖器、大腿屁股這一層是相通的，只要一處爛掉細菌就會向外擴散，輕則蜂窩性組織炎，嚴重即屬佛尼爾氏壞死，細菌會順著筋膜大範圍擴散，就像「把頭埋在一堆爛膿裡面去清，味道又重，膿可能一開就往臉上噴。」

歸家豪接著分享曾收治一名戒治所送來的患者，心血來潮想將易碎材質的「入珠」挖出，手一抖竟全碎了，因戒治所裡環境悶熱，加上不便就醫，從初期小範圍泛紅，隔天睡醒大腿內側大面積紅腫立即就醫，待下午麻醉好準備開刀時「已經整個都是爛膿了」，需要劃開清創。

歸家豪心有餘悸地說：「我一開始只能把主要珠子清出來，後來玻璃碎在裡面根本找不到，爛膿爛整片，整個大腿內側、鼠蹊部連著蛋蛋皮全部削開，連陰莖全部削開。」感染佛尼爾氏壞疽必須每天清創，非一次開刀就能解決，「看到它爛到哪清到哪，有時一開始以為清得很夠，第二天再看它紅的部分，可能向上腹拓或向屁股拓，要一直一直清。」

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不僅惡臭難聞，歸家豪接受《東森新媒體ETtoday》採訪時心疼地說，最後因為竭盡所能清出卡在陰莖裡的入珠殘骸，「小雞雞都已經變形了」，難搞的感染花了將近1個月，大清創小清創、加上關傷口將近10次。

振興醫院泌尿部微創手術科蔡昇翰主任表示，佛尼爾氏壞疽是一種病程快速極為猛暴的壞死性筋膜炎，發生在肛門，會陰與外生殖器周邊，即便是現今醫療科技的進步，仍然有高達20%～30%死亡率。

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佛尼爾氏壞疽疾病進展快速，早期壞疽症狀與蜂窩性組織炎相似，局部表現是會陰周邊明顯的疼痛腫脹，病灶周圍皮膚可能泛紅發熱，部分患者患部觸碰時會發出嗶嗶啵啵摩擦聲，類似搓揉塑膠袋的聲響，沒有及時治療的壞疽與膿瘍沿著皮下向四周快速推展，嚴重的感染會讓皮下血管發生許多細小栓子塞住血流，產生廣泛圍皮膚的發黑壞死，患者也會合併發燒、發冷、倦怠、暈眩、喘不過氣等全身系統性症狀。

蔡昇翰提到，佛尼爾氏壞疽是緊急而且致命的感染症，對於糖尿病，酒精成癮或免疫不全的壞疽高危險群，會陰部位的小傷口或小手術必須要謹慎應對。根據統計，每位壞疽病患平均需要接受3.5次清創手術，感染徵象控制後，患部才能夠進行後續的皮膚或皮瓣重建。

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