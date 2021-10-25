又打風？再有2個熱帶氣旋生成！回顧10月風暴數據咁多次要掛8號波

【天文台／天氣／熱帶氣旋／瑪瑙】今年10月熱帶氣旋接二連三，繼獅子山及圓規後，又有兩個熱帶氣旋生成，而其最新路徑圖亦已出爐。究竟這兩個熱帶氣旋風力如何？又會移向哪裏呢？以下一一看清。

10月打風是否特別厲害？回顧本港歷年10月打風情況，其中1964年颱風黛蒂襲港，當時就曾發出最高級別的十號風球；而2020年熱帶風暴浪卡吹襲時，本港亦曾發出八號風球達14小時，本文將詳列香港10月打風數據。



颱風圓規｜從數據看10月打風8號風球平均掛幾耐

圓規風球｜天文台要考慮股市收市？即睇24年數據還原真相

即睇兩個熱帶氣旋風力、移動路徑及預測天氣▼▼▼

+ 7

上午10時，位於南海南部的熱帶低氣壓集結在胡志明市以東約780公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，移向越南南部。此外，位於西北太平洋的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為瑪瑙；上午10時，瑪瑙集結在硫黃島之西南偏南約950公里，預料向西北移動，時速約15公里，大致移向日本以南海域。

之前圓規襲港下市況▼▼▼

+ 15

10月打風原來咁多次八號風球！



今年10月熱帶氣旋風接風，是否特別厲害？回顧本港歷年10月打風情況，其中1964年颱風黛蒂襲港，當時就曾發出最高級別的十號風球；而2020年熱帶風暴浪卡吹襲時，本港亦曾發出八號風球達14小時，而單計八號風球，已發出17次。以下將詳列香港10月打風數據。

▼7.18早上暴雨過後，多區出現彩虹▼

+ 4

下載「香港01」App，即睇城中熱話

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

+ 38

至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

+ 14

更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身

天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

+ 2

更多詳情：颱風冷知識｜天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？