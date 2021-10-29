外父重男輕女　同成班親戚踩孫女係「蝕本貨」　港爸大喝：同我躝

現今世代追求男女平等，任何人都應受到尊重和善待，facebook專頁「辦公室日報」近日分享讀者投稿，有名爸爸表示外父及老婆的親戚極度重男輕女，年初大家聚在一起吃新年飯時，女兒不斷被指是「蝕本貨」，又叫他更換女兒房間所有東西，以作未來兒子的房間，他忍無可忍，大聲喝罵「全部同我躝！」外父十分憤怒地稱以後不想見到他，但他沒後悔，不想女兒長大後知道公公不會愛惜她。



「辦公室日報」近日分享讀者投稿，有名爸爸表示外父及老婆的親戚極度重男輕女，年初大家聚在一起吃新年飯時，女兒不斷被指是「蝕本貨」，他忍無可忍，大聲喝罵「全部同我躝！」（《香港愛情故事》劇照）

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FB專頁「辦公室日報」近日分享讀者「曉彤爸爸」的投稿文章，他表示外父十分重男輕女，小舅可以長期不上班，每天在家中打機睡午覺，但老婆就經常被外父指派做所有事。

外父重男輕女的例子▼▼▼

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他指出，很坦白說他一直不喜歡這位外父，只因給老婆面子、見老婆很孝順才一直忍着，不想老婆難做，但直至今年農曆新年，外父和幾位親戚想到他家裏吃飯，他終於情緒失控大爆發。

「曉彤爸爸」喝罵外父和親戚▼▼▼

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外父和親戚吃飯時不斷重複稱曉彤是「蝕本貨」，女孩不用讀這麼多書，其間外父突然導遊上身，帶親戚參觀曉彤的房間，指粉紅色不好、床單太女仔不好，叫他更換房間所有東西，以作未來兒子的房間，他忍無可忍，大聲喝罵「全部同我躝！」

外父見他這麼大火氣，反問「係咪傻咗」，他沒想到此時老婆會開聲說「你哋走啦，走走走！」最好笑的是外父只看着其他人穿鞋，但沒離開的意圖，他再說多次「你都走呀！」他表示，「喝完班親戚躝屍趌路之後」，覺得自己有點過份，但老婆安慰他「你唔需要有罪疚感，我知你係惜我同個女」。

曉彤爸爸大聲喝罵「全部同我躝！」，外父見他這麼大火氣，反問「係咪傻咗」。（《BB來了》劇照）

他說，外父到現時仍然很生氣，稱以後不想見到他，但他沒所謂，不想曉彤長大後知道公公不會愛惜她，不想被影響心智發展，所以外父可以「慢慢嬲，I don't care！（我不在乎）」，只是辛苦老婆仍要每月回外家一次給家用。若時光倒流，他仍然會大喝「躝！」，因平日上班已夠辛苦，不可能再聽親戚「踩」他女兒，「自問唔係聖人做唔到」。

網民紛紛留言讚賞樓主，「做得好！大快人心！」、「爸爸做得好好，識得保護老婆同個女。換着係我，一早反枱，對呢啲人越仁慈，即對自己越殘忍。呢啲人只會欺善怕惡，得寸進尺」、「家用都唔使畀啦，留返畀個女，同外父講啲錢要留畀個女做蝕本貨嘛，無本邊有得畀佢蝕啊？」、「仲畀家用做乜嘢，呢啲係咪叫愚孝」。

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