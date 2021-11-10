筲箕灣東大街驚見「渠陣」　數十米路有逾40個渠口　渠務署解畫

沒有1個渠口解決不到的問題，如果有，就設置更多個渠口！最近網上流傳照片，指筲箕灣東大街一段僅數十米的路邊，竟然連續出現十多二十個渠口，形成壯觀的「渠陣」，令人覺得奇怪之餘，有密集恐懼症的人士更稱不敢直視。照片引來網民猜想整排渠口的用途，有人指該處曾有水浸問題，相信設計與疏導排水有關，但有人擔心設計會影響道路受力及承托力。

渠務署回覆《香港01》查詢時表示，有關位置的排水系統，是經路政署仔細考慮而採用的設計，用作改善排水系統以緩減水浸風險。



有網民分享照片，指在筲箕灣東大街出現一整排約40個渠口。（網上圖片）

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渠務署回覆《香港01》查詢時表示，筲箕灣東大街位處區內較低位置，暴雨時有大量地面徑流匯集，加上大量垃圾、枯葉等雜物沖積排水口，容易造成淤塞，過往該地段局部位置亦曾發生嚴重水浸。

渠務署為改善相關位置的排水系統，經與路政署仔細考慮附近環境、設計標準等因素，於該位置採用合適的排水設計，加快收集並排走雨水，以緩減水浸風險。現時採用的進水渠蓋為一般行車路面所使用的「咖喱缸」蓋，能有效承受汽車重量，該署會因應不同位置的獨特環境、設計標準等因素作合適的排水設計。

網上流傳的渠陣照片拍攝位置位於東大街天后廟附近，目擊者指該段路於維修重整後加闊了行人路，並改劃成不准上落客的雙黃線，惟「改咗嘅路位只得大約30米，竟然可以有40幾個去水渠蓋，真係諗極都唔明」。

不少網民都猜想渠陣的實際功能為何，笑言「拓海過灣用」、「係咪畀人練習坑渠蓋過彎？」留言中亦有人表示難以相信，以為照片是P圖改圖，「我都以為自己眼花」。

渠陣亦都令網民擔心實際用用問題，例如「其實咁樣會唔會好容易地陷？」、「開得咁密，會唔會有受力的問題？重型車壓住這排石屎會唔會斷裂？」、「有冇可能呀，有車行過上去都驚冧啦」。網民亦質疑即使有渠口密集，排水量不足亦於是無補，「啲渠道唔得有幾多個窿都無用」、「要去水去得快，唔止係要整多啲去水渠，而係去水渠下面嘅去水系統要做得好，鑿到地都穿晒整咁多個，好荒謬」。

不過，有網民則指渠陣要在暴雨中才能知道功效，如果能成功疏導雨水，減少附近一帶的水浸風險就是德政，但如果「擺陣」後仍經常出現水浸，政府部門就有責任繼續跟進。