82歲婆婆19樓晾衫時墮下　倒掛樓下晾衫架體力不支　結局超驚險

動作片般的畫面竟然在現實中發生！內地揚州1名82歲婆婆在晾衫時不慎跌從19樓露台墮下，幸奇蹟地雙腳卡在樓下18樓的晾衫架，身體倒吊沒有直墮地面，但情況極為凶險，街坊立即報警。等候救援期間，婆婆奮力支撐身體，但已漸漸體力不支，幸救援人員及時趕到，成功將婆婆救回屋內，事件全程約十多分鐘，總算是有驚無險。



揚州有婆婆從19樓的露台跌出窗外，奇蹟地卡在18樓的晾衫架上，幸好最終獲救，有驚無險。（網上圖片）

+ 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事發於周六（20日）上午9時許，揚州高郵有網民拍到短片，只見1名婆婆倒吊在大廈露台外的晾衫架，情勢十分危急。從短片可見，婆婆雙腿被晾衫架卡住而避過墮危機，但晾衫架已出現變形，似乎不能支撐太久。另外，婆婆居住的樓上單位的晾衫架亦出現損毀。

當地公安局於9時16分接到相關求助，於是立即前往現場救人，到達時發現82歲的錢婆婆已經體力不支，晾衫架亦搖搖欲墜。有見及此，消防員與民警分成2隊，於17及18樓把婆婆捉緊，其後為她繫上安全繩確，再將繩的另一端固定在安全地方，防止婆婆墮樓。救援人員最後慢慢地將婆婆下降至17樓，由單位內的人員將婆婆扶入屋內，整個過程約為十多分鐘。

救援人員到場後用繩繫住婆婆，防止墮地，再由18樓的人員慢慢放婆婆降下，由17樓的人員將她接回屋內。（網上圖片）

救援人員後來得知婆婆是在晾曬衣服時意外墮樓，已經將婆婆送回家讓親屬照顧。當地警方及消防部門亦呼籲，住戶在陽台上晾衫時要注意安全，不應站在椅子上或將身體趴出窗外，以避免發生意外。

不少網民都說婆婆大命，在如此危險的情況下仍然能保住性命，「大難不死」、「好險啊」、「我的媽呀，要是我都嚇死了」。不過亦有人笑言，18樓的晾衫成功撐住了婆婆的重量，大讚「質量真好」。

（現代快報）