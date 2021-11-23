商廈單位有人暈倒　物管職員借出AED機被主管責怪：部機唔係咁用

消防處數據顯示，本港每年有超過6000宗心臟驟停事故，近年各大政府場所及私人機構也設置了心臟除顫器（AED），以便市民協助施行急救。有任職物業管理職員的網民發文指，日前接獲商廈租戶通知，稱單位內有人暈倒，便決定借出AED機以便不時之需。沒料事後樓主竟被經理批評多事，責怪他不應將AED機借出，令他感到莫名其妙，「唔明點解拎部機去救人係唔啱」。



有任職物業管職員的網民指，早前借出心臟除顫器（AED）予租戶備用，竟被上司批評多事，感到莫名其妙。（示意圖，資料圖片）

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該名自稱「小薯」的物管公司職員投稿至facebook專頁「奴工處」，指目前接獲商廈租戶致電，表示其單位內有人暈倒，並已召喚救護車，希望查詢管理公司是否能提供AED機以便不時之需。

樓主表示，收到電話後馬上找同事帶同AED機到涉事單位幫忙，同時通知經理。不過經理得知事件，卻怪責他們「多事」，認為不應借出AED機，「話部AED機唔係要嚟咁用」。樓主對經理的批評感到莫名其妙，直言「雖然我唔明點解拎部機去救人係唔啱，但如果有日收到同樣電話，我都會照拎去救人」。

帖文引起網民討論，大部分留言也認為救人要緊，而且設置AED機的目的本身就是用於急救，質疑經理拒絕借出儀器只因怕事，「AED唔係急借，唔通早14日book你部機咩」、「AED機唔係咁用要點用？用咗部機寫report大件事啲，定單位度死咗個人大件事啲？」、「如果AED 唔係急救用，請問怎麼用？既然租戶打嚟問，代表租戶需要，而且很多機構會安排員工去訓練」。