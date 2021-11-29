Omicron｜印度神童又中！傳播力猛過Delta　即睇新病毒株勁成點

【印度神童預言／B.1.1.529變種變異病毒／Omicron／Delta病毒／新冠肺炎】印度神童阿南德於2021年預言中指出，9月至11月全球災難會加劇，而近日全球新冠疫情反覆，而近日出現「Omicron（B.1.1.529）」的變種病毒株，有科學家形容帶「極高數量突變」，且能「逃避身體免疫」，可能會導致新一波疾病浪潮。

截至11月26日，世界衛生組織接獲全球共有有11宗感染「Omicron（B.1.1.529）」的病例，當中香港已佔了2宗，其餘個案分別是英國3宗及南非6宗，並將之列入「受監測的變體病毒株」。而港府宣布，由非洲南部8個國家的港人回港後，首7日須先到竹篙灣檢疫中心檢疫，然後再到酒店檢疫14日。

有專家警告這種新變種病毒可能「比其他幾乎任何病毒都要糟糕」，包括現時廣泛傳播的Delta病毒，現已引起全球關注。有網民聯想到新病毒株出現時機，形容「印度神童又中」。

除了9月至11月災難，印度神童阿南德於上月曾預言，今年大約12月第2周世界會有很大波動，將會同時湧現能源危機、電力短缺、供應鏈中斷等危機，情況更會在12月10日後加劇，並提出5大解決方法。



新冠肺炎不斷出現變種病毒秼，可能會導致新一波疾病浪潮。（資料圖片）

什麼是B.1.1.529？

「B.1.1.529」在刺突蛋白中擁有32個突變，刺突蛋白的突變會影響病毒感染細胞和傳播能力，也會使免疫細胞更難攻擊病原體。《衛報》報道，變種病毒「B.1.1.529」目前僅在全球3個國家或地區發現11宗確診病例，而該變種已引起研究人員嚴重關注。

據了解，該病毒株最早在非洲博茨瓦納（Botswana）發現，而香港的2宗病例均是入住富豪機場酒店的住客，屬傳入個案，並且是鄰房傳播群組。衞生防護中心指2名患者帶有新出現的病毒株譜系B.1.1.529，源頭個案是由南非抵港的印度籍男子，他已接種2針復必泰，在南非逗留2周後抵港，至第3天確診，並懷疑因開房門時不戴口罩或戴氣閥口罩而傳染對面房的另1名住客。

威力勁過Delta？

綜合報道，倫敦帝國學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）指出，「（B.1.1.529）令人難以置信的大量刺突蛋白突變表明這可能會是一個真正的問題」，又說這種病毒可能「比其他幾乎任何病毒都要糟糕」，包括目前在世界佔主導地位的Delta病毒。

劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（Ravi Gupta）亦說，「病毒最大的一個未知關鍵特性便是它的傳染性，因為這似乎是主要由Delta病種病毒驅動」。

不過也有專家指出，病毒大量突變可能反而對自身不利，因會使其變得不穩定，阻止傳播。倫敦大學學院遺傳學家巴盧（Francois Balloux）就指出，B.1.1.529可能比Delta病毒更能躲避抗體，應被密切監控，但沒有必要過度擔心，除非病例開始上升。

疫苗有無用？

病毒學家指B.1.1.529看起來可能比其他變異株更能躲避疫苗產生的抗體。（資料圖片）

華威醫學院病毒學家勞倫斯（Lawrence Young）指，B.1.1.529看起來可能比其他變異株更能躲避疫苗產生的抗體，惟仍取決於免疫系統面對這些突變時的反應，目前難下定論。

東英吉利大學微生物學家利弗莫爾（David Livermore）亦說，B.1.1.529有「非常廣泛」的突變組合，增加逃脫疫苗風險，但不能證明會發生這種情況，現時也未知B.1.1.529傳染性。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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印度神童又中？預言12月爆3大危機



由於B.1.1.529現蹤時間與印度神童阿南德預言9月至11月災難的時間相近，以及阿南德多次明言疫苗無用，網民認為阿南德的預言已經應驗，形容「印度神童又中」。

除了9月至11月災難預言，阿南德更預言12月會爆發全球危機。阿南德表示，大約12月第2個星期世界將會同時湧現能源、電力短缺、供應鏈中斷等危機，情況更會在12月10日後加劇。

即睇印度神童最新預言重點！12月10日爆呢啲危機，5大解決方法留神▼▼▼

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印度神童提5大解決方法

印度神童阿南德預言12月全球可能爆發危機後，同時提出5招解決方法，包括建立好自己的備用或替代能源；可以投資黃金和白銀，加密貨幣則只能長線投資；自己種食物、購買有機農地，亦不應擠在狹小空間裏；要順應自然，照顧好大自然提供給人類的東西；以及需要對神有信心。

阿南德呼籲要提高警惕，又預言情況直至2022年5月才好轉。

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。