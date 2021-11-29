小二女生絕美字跡超驚豔　網民狂讚追問秘訣　家長開估原來超容易

在「打字世代」長大的一群人，能寫出一手工整字體並不容易，不過有台灣家長就分享其小二女兒的字跡，秀麗得來像電腦造字般整齊，美得讓網民驚嘆比大人寫得還好，紛紛向追問寫出一手美字的方法。該家長沒有藏私，分享女兒的寫字秘訣就是去學習硬筆書法，指女兒每周上一課，每周只寫10個字就有如此成果。



有台灣家長就分享其小二女兒的字跡，秀麗得來像電腦造字般，美得讓網民驚嘆比大人寫得還好。（FB「小一聯盟」圖片）

該家長在facebook群組「小一聯盟」發文，指自己的字很醜，因此讓孩子學習硬筆書法，指各縣市都有老師開課教學，不需要每天練習很久就能有很好的成果，他還分享其小二女兒在練習簿上的字跡，又稱「小六女兒的字連班導（班主任）都佩服」，因而推薦大家可以帶孩子去學硬筆書法。

很多網民看完這小二女兒的字跡後都感到相驚訝，紛紛驚嘆「太美了」，即使自己是大人都很有興趣去上課，「我的字很醜，羨慕你女兒」、「請問大人現在去學有救嗎？」，又表示很想欣賞樓主小六女兒的字跡。「如果是我女兒的字，阿母我每天心情都會很美麗」，並紛紛追問學習書法的詳情。

樓主分享其小二女兒在練習簿上的字跡，又稱「小六女兒的字連班導（班主任）都佩服」，推薦大家帶孩子去學硬筆書法。（GettyImages）

樓主其後透露，小二女兒每周只有1堂硬筆書法課，每周功課則只有照片中的10個字、各寫2次，花10分鐘就能完成，寫字速度也是正常速度，「但老師說，因為我家小孩一周只練一天，所以只算寫的『普通』而已」。