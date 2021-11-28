網評最「惡頂」水餃餡排行榜　韭菜並非第1名　最噁心竟是這款？

水餃是十分普及的美食之一，只要幾顆就能有飽足感，而且料理方便又快速，還能創造出不同口味，相當受歡迎。不過有一名網友好奇想知道，到底哪一種內餡的水餃是最不能被接受的，沒想到「粟米水餃」被許多人點名。



原文版主在PTT以「摻了什麼餡的水餃不能接受？」為題寫道，自己喜歡吃水餃，但對於韭菜口味的完全不能接受，而且有些味道比較重的水餃，吃完後即使刷了牙還是會有味道存在，這也讓他想問問鄉民們究竟哪種口味的水餃沒辦法接受。

（圖片來源：IG@dumplingholic）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

不少人也都無法接受韭菜口味，「韭菜有夠噁心的」、「絕對是韭菜…超臭」、「韭菜味重的真的不能接受」、「韭菜，也最討厭附近的人點韭菜水餃，張開嘴巴都是那個味道，臭」、「韭菜說第二，沒人敢說第一」。

還有網友透露其他口味的水餃也很不OK，「泡菜口味」、「香椿我不行」、「椰菜，什麼邪門歪道」、「都可以耶，水餃吃到現在沒有什麼不行的」、「三色豆混香菜韭菜水餃」、「茴香菜，難吃死了」、「素食給你加粉絲…嘔嘔嘔嘔」。

網評最「惡頂」水餃餡排名，第一位竟然是粟米。（圖片：eldershop；foodieat.tw）

而這當中「粟米水餃」更被多數人點名，「粟米，跟水餃真的超不搭」、「粟米+1」、「粟米超噁」、「我就不懂水餃加粟米，披薩也加粟米是哪招？」、「粟米…嘔」。

同場加映：自助餐絕對不會吃哪些食物？ 即睇網民點名十多種Buffet食量殺手（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

同場加映：唔一定用MUJI無印 日媽媽最愛廚房用品排名 IKEA首選這3款神物（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

延伸閱讀：

吃火鍋自己帶食材 店員：要臉皮多厚才能做這麼低級的事情？

直行車收「未打轉彎燈」罰單？網友爆1個不變原則

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】