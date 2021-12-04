無見5年朋友WhatsApp傳喜帖要求畀人情　港男：最嬲佢打錯我全名

連名字也打錯還算真心朋友嗎？有港男於討論區發文表示，日前突然收到一個沒見面4至5年的朋友的WhatsApp訊息，對方傳送了喜帖給他，想邀請他出席婚禮，之後又傳送了一個收款二維碼，說若不能出席可直接轉賬，「叫我一定要畀人情佢」，讓他很無奈，更重要的是他覺得對方沒當他是朋友及不上心，「最嬲係佢連我個全名都打錯，兄弟喎」，帖文隨即引起網民熱議。



有港男於討論區發文表示，日前突然收到一個沒見面4至5年的朋友的WhatsApp訊息，對方想邀請他出席婚禮，但打錯他的名字，令他很氣憤地說「最嬲係佢連我個全名都打錯，兄弟喎」。（《原本以為只是手機掉了2：被囚禁的殺人魔》劇照）

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該名港男於香港討論區以「冇見多年嘅兄弟用WhatsApp發請帖同收人情，但佢連我個名都打錯」為題發文表示，日前突然收到一個沒見面4至5年的朋友的WhatsApp訊息，對方一開始就直接傳送了婚禮喜帖給他，說很久沒見面，想邀請他出席婚禮，之後又傳送了一個收款二維碼，說若不能出席可直接轉賬，「叫我一定要畀人情佢，最嬲係佢連我個全名都打錯，兄弟喎」，讓他既無奈又氣憤地問其他網民「我係唔係應該過101蚊畀佢？」。

網民紛紛留言說，「其實會唔會係你自己覺得係兄弟咋？」、「結婚咁人生大事，連帖都求其到直頭用WhatsApp，如果樓主唔打算出席，就不如WhatsApp番幾張Staycation（宅度假）優惠券畀佢蜜月用算罷」、「回佢：『本人不是XXX囉』」、「真係N年兄弟，名都會打錯？忘記咗佢啦！」、「叫人一定要畀人情佢，真係老實不客氣喎」。