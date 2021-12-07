開蓋奶樽倒插落地剩半樽　日媽問點算好　網民獻計1樣物品幫到手

這個倒插落地的奶樽，如何處理好？近日1張奶樽相片在日本社交網上瘋傳，網民看到都陷入兩難：到底該如何拿起它？事緣當地1名媽媽早前為BB沖奶時不慎滑手，將開了蓋的奶樽倒插在地上，而樽口奇蹟地與地板剛剛好地對接，令樽內仍有半樽奶「生還」。日媽拍下現場實況上傳到Twitter，問網民她應該怎辧？照片引來網民熱烈討論，其中有高手拋出到拯救剩下半支奶的方法，關鍵物品就是家居必備的保鮮紙！



有日媽在推特上分享奶樽倒插落地的情況，只見奇蹟地仍剩半樽奶未有溢出，照片引起網民熱議。（twitter「UqTHKNNYXbZannG」圖片）

有日媽在推特上分享奶樽倒插落地的情況，只見奇蹟地仍剩半樽奶未有溢出，照片引起網民熱議。（twitter「UqTHKNNYXbZannG」圖片）

該名日本媽媽早前在推特上載照片，可見奶樽剛好倒轉，樽口緊貼地板，樽底朝天花板。地板見到有奶瀉出，而且呈華麗的放射形態，看來值得花上30分鐘去慢慢欣賞，但奶樽內還有差不多半樽奶沒有瀉出來，她遂發帖問網民，按現時的狀況她該如何處理？

推文很快就被瘋傳，同時引來網民不斷獻計，希望可以「救回」半樽奶。有人建議她在樽底開洞，插入飲管即可飲奶。有人就誇張地建議她將地板鋸出來，然後連奶樽反轉，如此就可以將半樽奶救回來。

網民們想出不同方法救奶，但都不太可取 ▼ ▼ ▼



奶樽倒插到地上，日媽當然不是想把內裏的奶拿來喝，而是恐怕就地把奶樽拿起，恐怕奶就會再度瀉滿一起，故想讓奶保留在瓶內就拿起來。其後有網民實測出實際可行的方法，就是拿出保鮮紙墊在奶樽附近，然後慢慢將奶樽的樽口移動到保鮮紙上面，最後再將保鮮紙連同奶樽一同反轉，可即完美救奶。

網民實測實際可行的救奶方法 ▼ ▼ ▼



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