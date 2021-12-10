世伯夾半生熟魚皮餃稱「我哋係咁食」　港女頂硬上食半隻肚痾呻苦

打邊爐最忌食物半生熟，否則隨時引起食物安全問題！有女網民在香港討論區上發文，分享到男友家中打邊爐的經歷，指自己將魚皮餃加到鍋內之後數分鐘，世伯就將魚皮餃撈起並放到她的碗中。女網民曾指「好似未得喎」，世伯卻說「呢啲生食都食得」，「咁樣食別有一番風味呀」，她最後勉強將呢魚皮餃吞下，但回家後卻連痾數次，更需要請假看醫生。



女網民到男友家中打邊爐，但半推半就下吃了1隻半生熟的魚皮餃，令她肚痾。（《香港愛情故事》劇照）

女網民在香港討論區上發文，提到自己首次到男友家中與他的家人一起打邊燼，「唔知佢地屋企習慣係點，都唔期望佢地喺屋企食飯會用公筷」，初初都是她自己烚食物，或者由男友代勞，後來氣氛熟絡，世伯和伯母都有夾食物給她。

打邊爐期間，女網民曾將丸類及餃類放到火鍋內煮熟，但數分鐘後世伯就將魚皮餃夾起並放到她的碗內。女網民曾指魚皮餃放進鍋內的時間太短，「啱啱放落去好似未得喎」，婉拒食下肚。詎料世伯堅持沒有問題，「我哋屋企係咁食㗎喎」，又指「魚皮餃掉落去一陣就食得㗎啦！呢啲生食都食得㗎！你試下咁樣食別有一番風味呀！」。

由於世伯表示「咁樣食別有一番風味」，女網民最後還是吃了半隻半生熟魚皮餃。（《香港愛情故事》劇照）

女網民心想「據我所知魚皮餃用豬肉整㗎喎，真係丟落去一陣就得？」，但由於難以抵擋世伯和伯母的目光，同時又不敢將魚皮餃放進火鍋再煮過，最後只能硬着頭皮食半粒魚皮餃，然後再回答指「都幾好食呀」。結果女網民回家之後數度肚痾，感嘆指「如果唔係佢地望實我嘅話，我真係唔會食未熟嘅魚皮餃」，最後需要請假半天看醫生，「連飲水都想痾」。

有網民留言表示，遇上自己接受不到的事要堅決表明自己立場，「關乎身體嘅就要出聲呀，食完唔舒服一定要講呀」，或是可以向男友求助，「事實你真係食到痾，等佢擋，否則下次又夾畀你」。但女網民指，告訴男友打邊爐肚痾後，他只說「下次唔好食魚皮餃」。

（香港討論區）