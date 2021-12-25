中大中西醫推甲狀腺功能失調先導計劃　提供中醫調護方案｜附連結

文：莊芳菲醫師＠中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫）

甲狀腺功能失調是最常見的內分泌疾病之一，其中又以甲狀腺功能亢進症（甲亢）、甲狀腺功能減退症（甲減）、及有機會伴隨以上發生的甲狀腺腫最為普遍，並且多見於女性患者。



情緒及飲食失調都會影響甲狀腺功能。（Upsplash）

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現代的甲狀腺疾病屬於中醫的「癭病」範疇。據《中醫內科學》的定義：「癭病是由於情志內傷，飲食及水土失宜，以致氣滯、痰凝、血瘀壅結頸前所引起的，以頸前喉結兩旁結塊腫大為主要臨床特徵的一類疾病。 」故臨床上以甲狀腺腫大為主要表現，不論是單純性甲狀腺腫、或伴有甲亢、甲減等，皆屬「癭病」。至於未見甲狀腺腫的甲亢或甲減患者，中醫會按患者臨床主要表現，以「心悸」、「虛勞」等病名定義和診治。

「中西醫結合治療甲狀腺功能失調先導計劃」至今推出一個多月，患者反應踴躍。綜合臨床觀察，以反覆發作的甲亢及甲狀腺腫／結節的病例最為常見。部分甲亢患者在服用西藥時，或甲狀腺指數未能完全穩定，或心悸、手震、失眠等症狀未能完全消除，或停服西藥不久後又復發。亦有單純的甲狀腺腫大和結節經年，不能自行消退者。中醫認為以上皆與患者的「體質」有偏倚，未達陰陽平衡的狀態有關。而不少近代研究亦證實，通過中醫辨證論治，運用中藥內服、針刺治療、耳穴等療法，調整患者的「體質」，將其臟腑氣血陰陽、氣機升降的狀態回歸平衡，可助穩定甲狀腺指數、紓緩不適症狀、減低復發機率、控制甲狀腺腫大等，達至調治甲狀腺功能失調的結果。

肝氣鬱結型患者多見於育齡期女性，出現心悸手震，性急易怒、眼球凸出、頭痛口苦、難寐多夢等實證表現。（Getty Images）

從中醫辨證角度考慮，上述甲亢及甲腫患者多涉及兩種證候（或稱為「體質」）。（一） 肝氣鬱結型：多見於育齡期女性，可見心悸手震，性急易怒、眼球凸出、頭痛口苦、難寐多夢等實證表現。（二）陰虛火旺型：多見於圍絕經期女性，可見心悸手震、潮熱盜汗、焦慮煩躁、眩暈耳鳴、腰膝酸軟、夜尿頻仍、寐醒難續等虛實夾雜的表現。以上兩型伴發的甲狀腺腫常隨情緒起伏時有大小。至於甲低患者多與虛損有關，常見脾氣虛弱、腎陽不足等證候，表現為神疲乏力、畏冷嗜睡、失眠善忘、便秘或泄瀉、體重增加，面浮肢腫等。必須注意是，實際每人的體質各異，病情複雜者多有痰、瘀等病理產物兼夾，故中醫診治時並不限於上述分型。

在中西醫協作的趨勢下，甲狀腺功能失調的患者可考慮接受中醫的調護，為穩定病情提供新的方案。

「中西醫結合治療甲狀腺功能失調先導計劃」現正進行中，查詢可致電香港中文大學醫學院中西醫結合醫務中心：2873 3100（沙田）／2873 3053（灣仔） 或按此瀏覽了解更多。

作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



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