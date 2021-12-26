未來外父稱「搵10萬激嬲我個女都無用」　連登仔：咁都被人睇唔起

連登討論區有網民發帖，指自己與女友因為結婚的事吵架之後，未來外父就與他討論，指「唔係話睇你唔起搵4萬幾，就算你搵10萬，你再搞到我個女嬲你都無運行」。樓主指，他不明白與女友吵架與收入幾多有什麼關係，反問自己從來沒有用女友一分一亳，「咁都被人睇唔起」。

有網民表示，既然未來外父都已經說了跟錢無關，「你仲講？」，認為他執着的事情「錯晒」。最後亦有人點出未來外父的真正意思，指他看得出樓主「覺得自己本事但忽略咗其他嘢」。



有連登仔指自己最近與女友因為結婚的事而吵架，最後未來外父更叫他入房討論，提到「你再搞到我個女嬲你都無運行」。（《香港愛情故事》劇照）

網民「黑色幽默劇」在討論區上發文，提到自己最近與女友因為結婚而吵架，女友亦與爸爸在客廳吵架。未來外父之後就找他入房討論，指「唔係話睇你唔起搵4萬幾，就算你搵10萬，你再搞到我個女嬲你都無運行」。

樓主聽完未來外父的說話之後卻覺得奇怪，稱「我唔明白同女朋友嘈交，同搵幾多錢同睇唔睇得我起有咩關係」。他認為自己有學歷、有專業知識、有車、有樓，和女友出街吃飯送禮住酒店全部都由他買單，「我無用女朋友一分一毫」，到訪未來外家的家時更會「買生果，會買好嘢，禮數做到足，有家教」，質疑「咁都被人睇唔起？」。他指自己沒有向女友說到未來外父說的話，因為不想女朋友不開心，「但我想講我嬲到瞓唔到覺」。

不少網民都表示，事情的確與樓主收入無關，而是他的態度問題。（《香港愛情故事》劇照）

網民們認為，既然未來外父已經提到問題與樓主收入無關，樓主就不應多次強調自己的收入及身家，「人哋咪就係話唔關呢啲事，你仲講」、「都話你搞嬲女朋友，其他都係廢話」、「人哋就係同你講唔關錢事，就算你搵多少都唔關事嘛」，樓主要注意的是自己的態度。

留言亦都翻譯出未來外父的意思，「佢意思係搵到錢唔係大晒，搞唔掂個老婆都係一身蟻，你Uncle就係睇得出你覺得自己本事但忽略咗其他嘢」、「佢意思係，唔好以為你搵到幾個錢就老奉脾氣大，唔惜佢個女就算你搵到錢都無用」、「唔怪得Uncle講呢句，你包起晒我個女條件有幾好又點，搞到寶貝女唔開心你一樣無運行」。

（連登討論區）