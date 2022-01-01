趁踏入新一年整理銀包　信用卡3張就夠　呢個習慣分分鐘令你變窮

不少人趁著新年的到來，會開始在家中進行大掃除。



而除了居家之外，其實也該注意自己隨身攜帶的錢包，是不是有太過雜亂的狀況。

日本網站「OTONA SALONE」最近就分享在整理錢包時，該注意的七大要點是什麼……

信用卡3張就夠 呢個壞習慣可能係變窮徵兆 一個圖輯看清整理錢包7大要點（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 18

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

1.發票收據：發票在紀錄過帳目之後，就應該立即轉往其他地方保存或丟棄，否則長久堆積下來，容易佔掉錢包的許多空間。有時附有折扣券的發票捨不得丟，其實也應該做出衡量，如果不是自己真正會用到的，還是儘早處理比較好。

2.會員點數卡：很多店家為了招攬客人，都有推出相關的會員卡，只要申辦就能享有折扣，或是累積點數折現。不過用久了，就會發現常去的店就那幾家，很多會員卡最後都放在錢包內文風不動，就應該要考慮清理。

3.信用卡不超過三張：每次在看到信用卡優惠方案時，是否都讓人心動不已，直到毫不猶豫辦下去後，才發現真正會用到的其實沒幾張？好好整理手上的信用卡，除了能清出空間之外，更能省下不必要繳的年費。

【同場加映】日媒預測2022十二星座財運排行 山羊氣勢強 都唔夠水瓶扭轉乾坤（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 20

4.用不到的折扣券：在拿到折扣券時，經常都會覺得「總有一天用得上吧」，就這麼一直將折扣券放在錢包內。結果越積越多，甚至有時想起有哪張折扣券可以用的時候，券都被埋到翻不出來，又或者早已過期了，反而享受不到該有的優惠。

5.過多的零錢：錢包裡放太多零錢有許多壞處。第一個是錢包的重量會增加，再來一元、五元和十元等不同種類的硬幣混在一起，要找時也很麻煩。且近來電子支付越來越方便，有時也不太需要找零，因此最好控制零錢的數量，保持錢包內的整潔。

6.多張提款卡：有的人會把生活費、遊樂費、投資等帳戶分開，好方便管理手上的資產。不過帳戶一多，錢包內的提款卡數量也會增加，到頭來很多張卡都會顯得沒有必要。而且帳戶太多，本身就是個理財上的警訊，應該有所節制。

7.垃圾：如果要說存得了錢的人與存不了錢的人有什麼重大區別，那就是錢包裡頭有沒有垃圾了。會把垃圾塞進錢包的人，往往也都忘記要清出來，而這不好的習慣，就是變窮的徵兆之一。

【同場加映】十二生肖2022虎年運程＋趨吉避凶方法 這幾個生肖有望谷底大翻身（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 27

延伸閱讀：

印度農民挖到13克拉鑽石 一夕成為百萬富翁

AV女優曝復出原因！改行卻被上司騷擾2年 網友大感心痛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】