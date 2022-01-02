除夕飯局1小時10分遭三度催交枱　食客火滾：羊腩煲未食完已收走

過時過節是餐飲最繁忙時刻，卻同時是食客最容易「中伏」的高峰時段！有網民昨日在社交網站發文呻外出用膳的不快經歷，指除夕晚（31日）一行4人到筲箕灣1間食店晚飯，在約1小時的用餐時間內，竟遭侍應三度以「人多等緊」為由催促「食快啲」，其中羊腩煲還未吃完便被收走，他們連食物都未吞下就要埋單「交枱」。樓主怠到非常不滿，不禁與店方理論，事件引來網民熱議。



每逢大時大節都是食肆生意高峰期，店方當然希望多做幾輪生意。（資料圖片，非涉事餐廳）

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「大除夕夜，食餐晚飯食到一肚氣！」該網民昨日在投稿到社交網站，並附上收據圖片表明用餐時間及所享用的食物，樓主指除夕晚約7時與3名友人到筲箕灣1食店晚飯，「叫咗7個餸：羊腩煲、蒜蒸元貝、豉椒鵝腸、墨魚餅、芥蘭煲、椒鹽鮮魷、沙薑雞腳」，另外也點了啤酒、汽水及白飯。

樓主指餸菜約於落單後10分鐘陸續到達，至全部到齊時約為7時半，「由於個個都肚餓，19點45分，即係上齊菜半個鐘左右，都已經清咗4碟餸，得返個羊腩煲同另外2碟嘢喺枱面」。這時有侍應走近，表示店外「人多等緊」，希望樓主及友人「食快啲」，他們雖感愕然，但不以為意繼續用餐。

樓主指與友人一行4人共點了7款菜式，當中包括椒鹽鮮魷，於用餐約1個小時期間不斷被侍應催促，感到不滿才會與對方理論。（資料圖片，非涉事餐廳）

約10分鐘後，樓主及友人吃光另外2碟小菜，令桌上只剩下半煲羊腩煲，侍應見狀便再次催促。樓主指當時其中1名友人已感不滿，「4個人食7個餸，唔算多都唔算少，已經不停食，唔係喺度齋吹齋坐，仲係咁催枱」，沒料之後女侍應再次走近詢問食物是否到齊，示意他們提早結帳，「問係咪齊晒餸，『係就幫你哋出單』」。

樓主未有理會，與友人繼續享用餘下的羊腩煲，「其中有個朋友仲喺度同大家講笑：『你哋好快啲食呀，唔係轉頭個煲都俾人收走埋』」。直至約8時15分，其中1名友人決定先結帳，打算待眾人也食完便一起離開，「畀完錢返嚟，佢好驚訝個煲真係無咗，俾人收埋。幾個人俾人係咁催，食到都㷫㷫哋，朋友畀錢期間嗱嗱聲夾埋落碗，諗住食埋咪走囉」。

當侍應得知樓主朋友結帳時，竟再次走近，不耐煩地要求他們盡快「交枱」：「喂，出面真係仲有人等緊，你地行得未？」樓主指當時和另一友人「個口都仲食緊，吞都未吞落肚」，因此聞言感到大怒，隨即與侍應理論：「我話：『你望下張單，19：05分落單，20：13埋單，食咗1個鐘，催咗幾次都算，我個口都食緊，一畀咗錢你趕我走，你係咪傻㗎？』」

樓主與友人還未吃完，侍應便急急要求結帳，其後又稱早已告知須於1小時交枱。（資料圖片，非涉事餐廳）

侍應未感不妥，反指入座時已告知須於8時交枱，然而樓主卻指一行4人也未有聽聞，更稱若得知1小時便要離座根本不會光顧。雙方愈吵愈烈，引來其他食客側目，侍應其後要求樓主及友人「出門口傾」，「一出門口，仲以為開我拖，原來唔係，又繼續嗶哩巴啦話『我X你』，仲話『唔鍾意咪放上網囉』」。樓主指友人之後忍不住加入理論，但卻認為店方不講道理，「我話駛條鐵同佢嘈咩，一係就打我囉，佢又唔敢。廢事再浪費時間同佢嘈，擰轉身走人」。

事後樓主形容當晚的用餐經歷非常難受，直言已將該餐廳列入黑名單，「你估我4個人入嚟，叫一個煲仔飯+2支啤酒傾偈談心呀？衰衰哋都7碟嘢，食個零鐘有幾慢呢？」。他又認為店方於節日想多做生意實可理解，惟不應惡意催促，「打開門口做生意，想做多2轉枱、賺多啲無可厚非，但係唔係咁樣囉」。

帖文引來網民討論，不少人認同樓主，認為即使多人等候，餐廳也不應多次催促，「最憎食餐飯都俾人催三催四，1個鐘咪算快，仲要張單成千蚊㗎喎，又係恃住多人食巴巴閉」、「你EQ已經好高，1個鐘頭10分鐘催幾次，點樣食呀」。亦有人認為餐廳如此經營，即使能夠「翻枱」，客人也未必願意再次光顧，「畀你做到今日生意又如何，其他客一定無回頭」。

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