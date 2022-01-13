28歲媽自然懷孕誕5胞胎　機率低到咁　被男友拋棄需眾籌奶粉錢

父母聽到身懷5胞胎可能會當場嚇暈！巴西1名28歲媽媽原已育有一對子女，未料再次懷孕時，產檢發現肚懷了5胞胎，當地醫生指在自然受孕、沒有醫療干預下，懷上5胞胎的機率低至6000萬分之一，而且母親有可能會得糖尿病及有胎兒死亡。當地衛生部門視她為重要參考個案，日前她在懷孕29周時開刀生產，產房內有多達20名醫護人員及學生「迫爆」，院方更開了長達2.5小時的直播，最終媽媽和2仔3女全部平安，但仍然要留院。

可惜的是，這位媽媽在懷孕期間男友離她而去，分娩後秒變單親媽媽，加上她在懷孕時失業，家人為她發起了眾籌，希望籌得孩子的奶粉錢。



巴西28歲媽媽卡西亞自然懷孕下懷上5胞胎，醫生指機率低至6000萬分之一。（「Yanike Piera de」fb圖片）

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巴西28歲年輕媽媽 卡西亞（Yanike Piera de Cassia）去年懷孕，當地傳媒指她懷孕第11周，做第3次產檢時發現懷上5胞胎，她知道後非常吃驚。卡西亞原本和前任情人育有分別5歲及3歲的子女，但懷上5胞胎實在始料不及，在懷孕13周時已非常擔心，一對子女搞不清楚狀況，只知道有弟妹快出生很高興。卡西亞說家人很關心她，懷孕初期肚子不大，只是經常作嘔，身體感覺不錯。

卡西亞意外懷孕後失業，只靠2子女生父的贍養費及與朋友賣衫賺生活費，她的男友，亦即5胞胎的爸爸是名電單車送貨員，突然有5名孩子將會帶來沉重的經濟負擔，沒料到男友隨後更離她而去。

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由於她是自然懷孕下出現5胞胎，當地衛生部門視她作重要參考個案。卡西亞2021年底開始住院觀察，在聖保羅北部的婦科醫院Vila Nova Cachoeirinha 生活，該院專門應付高危分娩，院方特意設計住家環境，名叫「Casa da Pregnant」的病房，讓她更易適應，設有醫療團隊監測她和嬰兒健康狀況，衛生部門經常派員探訪。

院方指，卡西亞的情況是她一次過排出了4個卵子，全部都受精，其中3個變成異卵雙胞胎，1個卵子受精後分裂，變成同卵雙胞胎，故她肚子內一共有5個胎兒。卡西亞情況極其罕見，她屬於自然授孕，零醫療介入下出現5胞胎的機率低至6000萬分之一。一般而言，懷上多胞胎的多數是人工授孕造成。該院醫生Enoch Quinderé de Sá Barreto稱多胞胎多數情況下都會早產，而且風險相當大，例如母親會得糖尿病或者有嬰兒死去。

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醫院直播分娩：

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最終在1月10日、卡西亞懷孕29周時，院方為她開刀生產，現場有20名醫護人員接生，由於該院同時是所學校，當日有大批學生在場觀察學習，「迫爆」了手術室。院方更特設直播，在當地禮堂供居民觀看。當地傳媒指，在第1個寶寶平安出生時，現場居民一起歡呼。

首先出生的是2個男嬰恩里科（Enrico）和 拉維（Ravi），之後是3名女嬰，依次是海倫娜（Helena）、馬達萊娜（Madalena）、伊莎貝拉（Isabella）。聖保羅市通訊特別秘書處稱，媽媽和寶寶的狀況良好，但仍在該院觀察。而院方在寶寶出生後，每個寶寶都設有3及醫護人員照顧。

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失業又變單親媽，卡西亞家人發起了眾籌，希望幫補1次迎接5個新生命的開支，為寶寶買尿片，衛生及嬰兒用品，已籌得逾1.2萬雷亞爾（約1.97萬港元）奶粉錢。

（綜合）

日本1名媽媽月初在Twitter發帖，照片中看到小女孩快要跌倒，大批網民狠批她竟然先拍照，而沒有第一時間救女兒。（網上圖片）

在網民留言炮轟下，涉事賬戶已經被關閉。（Twitter截圖）

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