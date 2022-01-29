有錢佬大客溝唔到女　威脅抽走生意迫解僱　好老闆堅決這樣做獲讚

李佳芯（Ali）與「蟲草大王」陳恩德的緋聞鬧得沸沸揚揚，facebook專頁「辦公室日報」近日就分享任銷售員打工仔的投稿，表示最近看到娛樂新聞，就想起女上司多年前都曾被大客看中，對方經常送花及禮物到公司，每次約出來談公事都拉着女上司合照，惟女上司拒絕追求後，「溝唔到女就開始動真火」，聯絡老闆批評其工作態度差，「利用生意作為綁架」，讓他大呼「『癡漢』同『癡情』其實只差一線」。而老闆竟毫不畏懼大客的威脅，拒絕解僱女上司的要求，獲網民讚賞是「好老闆」。



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李佳芯去年與陳炳銓分手後，近日傳出與「蟲草大王」陳恩德已秘戀一年，網上流傳多張合照，其後李佳芯「落閘」表明兩人今後不會有任何發展空間。李佳芯日前原獲邀出席陳恩德公司的活動卻沒有現身，陳恩德解釋因無綫提出無理要求，兩人不能接近及合照，他感受辱而決定不用李佳芯出席，並抽起每年耗資逾千萬在無綫落的廣告，事件惹來全城關注。

而fb專頁「辦公室日報」近日分享一篇銷售員打工仔的投稿文章，內容與李佳芯及陳恩德事件有相似之處，投稿者指出，當年有名同事辭職，女上司Peggy因而接手跟進其中一名大客「鄔生」，接手客戶循例要打聲招呼和約見，Peggy雖然是「阿姐」，但其實40歲也未夠，單身及外型保持得很好，事業型而有種高貴大方的味道，很多同事都說她「索」，60多歲的鄔生初次見到Peggy時已「嗒晒糖」。

投稿者表示，女上司Peggy 40歲也未夠，單身及外型保持得很好，事業型有種高貴大方的味道，很多同事都說她「索」，鄔生初次見到Peggy時已「嗒晒糖」。（《雛妓》劇照）

投稿者表示，有時覺得上天真的很公平，「咁有錢無奈又生得咁樣衰，大肚腩地中海，着起龍袍唔似太子」，劈頭第一句就令人覺得沒內涵：「嘩，Terry個上司原來咁靚，早知唔使Terry跟啦，我個account（帳戶）如果一早交畀你，每年落嘅單最少加到Triple（3倍）呀！」。

Peggy只好禮貌上笑着回應兩句得體的話，投稿者說，「第一次見已經張牙舞爪，唔係人人都會受落」，而他如此清楚事情細節，因他當年初入這間公司，以新人身份跟着Peggy見客，「冇一個客好似鄔生咁樣㗎！」。

鄔生追求Peggy不成，反目成仇過程▼▼▼

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自從由Peggy接手跟進鄔生的訂單後，鄔生下單的確比以前多，但同時亦開始追求Peggy，每星期送一紮花去辦公室，又會突然送手袋、首飾及果籃，每次外出談公事也會去高級餐廳和六星級酒店食肆，有幾次更包場，不過Peggy就曾向投稿者呻每次都被鄔生捉着合照，「老實講真係好唔自在」。

結果Peggy忍無可忍下，拒絕鄔生追求，「鄔生溝唔到女就開始動真火」，直接聯絡老闆批評Peggy工作態度差，「跟嘢跟到甩甩漏漏，利用生意作為綁架，揚言唔炒咗Peggy就會向我哋嘅competitor（競爭者）落單，以後唔使再旨意同佢做生意」。

Peggy拒絕鄔生追求，「鄔生溝唔到女就開始動真火」，直接聯絡老闆批評Peggy工作態度差。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

但老闆不為所動地指出，「呢個鄔生幾搞笑，我公司唔係夜總會，落單唔包溝女㗎喎！」，堅決不解僱Peggy，鄔生因而公報私仇，較之前減少訂單7成。老闆認為失去這名大客，最多將時間投放在其他客戶身上，「點解要俾人威脅呢？」。

投稿者表示，公司這幾年在疫情下一樣照常運作，「世界冇話邊個冇咗邊個唔得嘅，但係一個人如果冇品就真係唔要得喇，何況講有錢，永遠一山還有一山高，唔好將生意綑綁埋感情咁低莊啦！」。

有網民留言說，「好彩呢位係好老闆，真係好多人為咗錢唔理員工死活」、「做老細真係唔可以比客大番轉頭，一讓步以後啲日子唔會好過」、「其實阿姐應該晨早同老闆講，等老細用藉口將個客調畀其他人，咪唔使搞到咁麻煩囉」、「呢單嘢唔知真定假，但係就肯定係靚抽」、「鄔生自我感覺良好，心諗點會有女人唔鐘意有錢人㗎」。

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