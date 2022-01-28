港女Ashly Chan結婚2年試人工受孕　3個月內瘋狂孕吐又出血超恐怖

【Ashly Chan／尼克／人工受孕】YouTuber「這群人」成員尼克與老婆Ashly結婚2年迎來新生命，夫妻倆透過社群網站與大家分享懷孕喜訊，也曝光終於等來寶寶的過程實在不容易。



尼克與Ashly婚後嘗試過各種偏方，都無助於懷孕，於是選擇做試管嬰兒，老婆Ashly的辛苦讓尼克相當心疼。尼克會親自為老婆打針，從一開始不知該如何是好，到漸漸上手，但每次針扎下去老婆喊痛時，尼克都相當不捨，直呼「心好痛」，打完馬上抱緊老婆喊抱歉。

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而Ashly在尚未到三個月穩定期之前，孕吐嚴重、反覆出血，她坦言，努力想保住寶寶，仍又想道「我小孩會不會很痛苦？」，內心很矛盾，曾和腹中寶寶說：「我會做我應該做的事去保住你，但如果你很不舒服很辛苦，你撐不了，沒關係，你可以回天上去，我都能理解」。幸好，努力之下有了好結果，每次危機都撐了過來，寶寶還會在照超聲波時活潑地揮手，讓她感到一切辛苦都值得了。

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