蘇聯曾是世界強國　美國打經濟牌終拖垮解體　俄羅斯繼承主要遺產

俄羅斯可能對烏克蘭發動入侵行動，令近日國際局勢變得緊張。俄羅斯曾是蘇聯的核心國家，而蘇聯是近代史上其中一個強國，透過石油產業「發大財」，但最終在沒有流血革命、軍人干政、外國入侵的情況下，蘇聯在1991年分裂成15個國家，中俄羅斯是當中的最大國。蘇聯解體除了「成也石油，敗也石油」之外，其冷戰時期的強敵──美國亦有份出力「助攻」，以經濟牌出擊，終令強國四分五裂。



蘇聯是近代史上其中一個強國，但「成也石油，敗也石油」，其冷戰敵人美國亦有份出力，令其解體。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

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YouTube頻道「cheap」一向深入淺出解釋古今中外歷史，今次以「美國如何使用經濟戰搞垮蘇聯? 冷戰蘇聯解體之謎」為題，詳述蘇聯解體的原因。蘇聯實行計劃經濟，將所有國家資源集中在國防，輕農重工，史太林時代軍工強盛，但經濟結構變得單一，太過依賴石油產業及重工業，加上農業每年歉收，令蘇聯花大筆外匯向西方購買農產品，工業污染嚴重影響國民健康，平均壽命大幅下降，開始出現社會及經濟問題。

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石油價升致蘇聯壯大

但到了1973年，中東決定不賣石油給西方國家，導致石油價格上漲，蘇聯一早發展石油產業，甚至在西伯利亞發現石油，出口量大增，加上中東國家向蘇聯購買大批軍火，導致蘇聯經濟增長，並大幅增加國防預算，而且在世界各地扶持「海外代理人」，以維護蘇聯利益。

石油價跌令蘇聯衰落

1980年代，西伯利亞石油產量開始下降，美國總統列根決定向蘇聯發起「經濟戰」，包括向沙地阿拉伯提供軍事援助，沙地阿拉伯自然投桃報李，增產石油，由日產200萬桶增至900萬桶，每桶價錢由30美元跌到8美元，導致蘇聯失去最少100億美元原油收入，中東國家亦難以像過往般，向蘇聯豪爽購買軍火。

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美國「加速」致蘇聯解體

雙重打擊下，戈爾巴喬夫上台，嘗試推行500天計劃，解決蘇聯長久問題，但美國繼續游說其他國家切勿借錢給蘇聯，令蘇聯雪上加霜，戈爾巴喬夫和列根進行談判，但後者要求蘇聯改善人權，以及逐步自由化，才會考慮放鬆經濟制裁，戈爾巴喬夫唯有進行政治改革，放寬宗教及言論自由，讓人民監察政府，同時蘇聯所有加盟國開始擺脫其控制，例如波蘭、東德，蘇聯最終在1991年解體成15個國家，其中最大的俄羅斯聯邦繼承了蘇聯主要遺產。

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）