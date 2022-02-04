到男友家吃飯見鋪報紙墊枱　台女：超級噁心　引網民兩派意見之爭

每個家庭都有不同生活習慣，情侶之間要磨合並不是易事。有台灣網民於討論區發文表示，早前好友帶住在北部的女友回南部老家吃飯，男方媽媽準備了一大桌佳餚宴請，但兩人卻大吵一頓，原因是女友覺得在桌上鋪報紙吃飯「超級噁心」，他疑惑地問道「北部人都不鋪報紙吃飯的嗎？」，帖文引來網民激烈討論。



有台灣網民於討論區發文表示，早前好友帶住在北部的女友回南部老家吃飯，女友不滿在桌上鋪報紙，覺得「超級噁心」，兩人因此吵起來。（《香港愛情故事》劇照）

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該名網民於「批踢踢（PTT）」討論區以「北部人覺得吃飯鋪報紙很沒衛生？」為題發文表示，早前好友帶住在北部的女友回南部老家吃飯，女友不滿在桌上鋪報紙，認為報紙不單有油墨味，還不知道有沒有人帶進廁所，一邊大便一邊看，覺得「超級噁心」。

而男方則覺得鋪報紙很方便，吃完飯骨頭可以包起來直接丟，不用擦桌子，認為女生太嬌生慣養，看不起他們，兩人因此吵起來。

女方認為報紙不單有油墨味，還不知道有沒有人帶進廁所，一邊大便一邊看，因此接受不到吃飯時在桌面鋪報紙。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引起兩派之爭，認為鋪報紙沒問題的網民指出「鋪報紙桌面真的比較好清」、「從小家裏請人來作客也是相同做法，還沒碰過說鋪報紙奇怪的人」、「又不是菜鋪在報紙上吃，墊在下面還好吧」、「鋪在下面又不是叫你去舔，笑死」。

反對鋪報紙的人則說「報紙髒死了，鋪着還吃得下去喔」、「我也覺得不衛生，在家吃為何要鋪報紙？」、「骨頭不能另外放在空碗盤嗎？吐在桌上很難看」、「如果男生不知道有塑膠袋的可以鋪是建議分手」、「湯汁油水不會滲過報紙？骯髒寒酸又懶得擦桌子可以直接承認」。

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