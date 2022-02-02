揮春變血書？網民寫水印春聯疑用太多墨水　掛起驚現水痕超驚慄

水印揮春是在紅紙上提供水印，方便本身「手字麻麻」的人一樣可以寫出靚揮春。不過內地有網民分享，自己在水印揮春上寫字後，墨水卻竟然化開，令揮春上的字難以閱讀。寫好的春聯貼在門框後，墨水向低流的情況像是恐怖片中的血書一樣，令人不寒而慄！不少網民都認為揮春掛起後的效果實在太過恐怖，亦有人認為問題是起筆時使用的墨水太多，令墨水在紙上化開。



有網民書寫水印揮春出來的效果竟然似血書，結果引起網民熱烈討論。（微博圖片）

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內地微博上瘋傳的圖片可見，水印揮春原本有「平安如意福星照」的水印，只需要用毛筆在上面根據水印填滿筆劃即可告完成。不過網民寫完揮春之後，墨水卻化成一團黑色的東西，如非事前看到水印的中文字，根本不會得知寫的是什麼字。網民寫完揮春之後，將揮春貼了上門框，由於地心吸力的影響，墨水由高處向低流動，形成一道道水痕。除了原本的「平安如意福星照」，另一邊的相信是「萬事如意福臨門」，放在門框頂的則是「五福臨門」。

由於揮春的效果太過嚇人，令網民笑言「這不去上柱香都不敢路過」、「福『淋』門啊這是」、「可以去你家密室逃脫嗎？」、「好似高利貸上門追債潑黑油墨」。不過亦有留言表示，相信是寫揮春的人用水太多墨水，才令揮春變成血書。

（微博）

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