老闆堅持同其他公司面對面開會先夠誠意　打工仔：到而家都唔變通

疫情下WFH成常態，會議也被Zoom及Google Meet等視像會議程式取代。不過有打工仔在討論區上發文，稱老闆堅持到其他公司面對面開會，這樣才能令對方感受到誠意，直至對方表示公司職員都已在家工作，才令老闆答應採用視像會議。打工仔感嘆指老闆十分固執，「到而家都唔識變通」。



樓主批評老闆不懂變通，即使在疫情下仍堅持要到其他公司面對面開會。（GettyImages）

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該名打工仔在香港討論區上發文，稱「老闆而家仲堅持叫人上其他公司開會，佢話臉對臉先叫開會，用視像唔好，因為對方感受唔到你個誠意同心意」。不過對方公司其實已經數次婉拒，希望可以使用視像會議，「話就話唔想我哋咁麻煩，行嚟行去，但其實大家都知呢個時候都係見少啲面好」，不過老闆仍堅持不怕麻煩，最後要對方直指職員都已經強制在家工作，「基本上唔會返公司」，老闆才「死死氣」地答應使用視像會議。

雖然有網民表示，如果對老闆的想法感到不滿意可以辭職，但亦有網民認同樓主看法，「人哋都唔歡迎你，你老闆真係極品」、「老一輩接受唔到高科技，而又唔鍾意伙計做得舒服，呢啲都係老闆嘅通病」。

（香港討論區）

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