消費券2022｜首期4.7派！領取方法、到期日必看！更改帳戶要咁做

【消費券2022／消費券申請資格／$10000電子消費券／登記／更新資料／更改八達通／Tap & Go／合資格人士／幾時派】消費券首輪5000元將於4月7日派發。究竟今次有什麼申請資格？使用限期？哪2類人合資格？八達通、支付工具帳戶失效怎處理？以下一一話你知。



財政司長陳茂波透過視像直播發表新一份《財政預算案》。（余俊亮攝）

問題一：消費券金額

今次消費券金額1萬港元，比上次消費券5000元多一倍。

問題二：分發期數

今次消費券會分兩期發放，每期5000元。

問題三：申請資格，2類人有份

今次消費券，必須是年齡18歲或以上的香港永久居民，以及新來港人士。

問題四：何時發放？最快幾時派？

透過去年推出的消費券計劃收集的登記資料，4月7日份先向超過600萬名已成功登記市民發放5000元消費券，餘額會與新符合資格人士的消費券，一起在年中分批發放。

財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》公布，將再向市民派發電子消費券。（資料圖片）

問題五：有哪些支付工具？

陳茂波表示，第一期5000元消費券會沿用上次的4個支付工具派發，即八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）及拍住賞Tap & Go，「用返上次登記拿消費券的資料畀，你用緊邊個工具就邊個工具」。至於第二期5000元，他說會看是否有其他支付工具有興趣，讓市民有更多選擇。

問題六：消費券使用期限？

首輪消費券有效期至10月31日。

問題七：領取方法

使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民，將會在4月7日收到5000元首期消費券，有效期至10月31日。

透過八達通收取的消費券會分兩期發放，市民當天開始可以拍卡收取首期4,000元的消費券，可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。因應八達通卡儲值限額，市民第一次拍卡領取的消費券金額不能超過3000元，餘額可隨着消費後八達通卡內的儲值額下降後再拍卡收取。

另外，使用八達通卡進行本地消費時，屬消費券適用範圍的消費項目會被自動計入「合資格消費」總額，只要在5月至10月期間的「合資格消費」累積總額達4000元，便可在下一個月16日獲發尾期1000元消費券。換言之，「合資格消費」如果在5月底或之前達到4000元，市民最快可在6月16日收到尾期的1000元消費券；但最遲須在十月底前達到，便可在11月16日拍卡收到尾期消費券。

問題八：無法轉會？遺失舊帳戶、八達通卡如何處理？

去年成功登記消費券計劃、但有關儲值支付工具帳戶已失效卻仍未更新登記的合資格市民，仍然可透過以下渠道遞交更新申請，但必須是以同一儲值支付工具的另一個帳戶登記以領取消費券。由於處理需時，相關市民收取消費券的日期將會遲於4月7日，具體情況會另行通知。遞交相關更新紀錄的渠道如下：

1）從消費券計劃網站（www.consumptionvoucher.gov.hk）下載，或透過熱線18 5000以郵寄、電郵或傳真方式索取「更改儲值支付工具帳戶申請表格」，填妥後連同香港身份證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，無須貼上郵票；或

2）使用八達通的市民，亦可透過消費券計劃網站提供的連結進行上述更改。至於持有「樂悠卡」、而又需要進行上述更改的市民，可致電八達通熱線2969 5500辦理更改手續。

政府亦特別提醒以八達通收取消費券的市民，須小心保存其八達通卡，避免因遺失而引致不便或損失。