絕子絕孫！曲奇盒貼惡毒字防同事偷食　做法惹激辯　網民教更絕招

不少打工仔上班都會在辦公室擺放零食解饞，若不想與同事分享，大可事前說明或收好，但在零食貼上惡毒字句詛咒偷吃者是否合適呢？有打工仔於網上發文表示，日前於辦公室發現有同事為防有人偷吃他的零食，竟然在曲奇盒貼上惡毒字句「男陽痿，女不育，絕子絕孫落地獄」，惹來一眾網民嘩然及激辯是否有需要這樣做，有網民建議更好的防被偷吃方法，「貼個3年前嘅最佳食用日期嘛！」、「以前教過人用黑色marker油上去牛奶盒嘅到期日，果真以後無人敢擅取」。



有打工仔於網上發文表示，日前於辦公室發現有同事為防有人偷吃他的零食，竟然在曲奇盒貼上惡毒字句「男陽痿，女不育，絕子絕孫落地獄」，惹來一眾網民嘩然。（fb專頁「公務員secrets」圖片）

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該名打工仔投稿至facebook專頁「公務員secrets」，只見照片中有兩盒曲奇，其中1盒貼上了一段字句，「不問自取偷食者，男陽痿，女不育，絕子絕孫落地獄，請勿以身試法！」，紙條更寫了下款，相信是物主留下自己的名字「宣示主權」，帖文寫道「嘩，呢位同事嘅怨氣好深吓喎」。

有網民批評投稿者同事小氣及「做多咗」，「好心條友鎖起佢啦，放食物出來又要寫啲咁嘅字條，搏比人聲討」、「偷食嘅人cheap，寫呢堆字更cheap， 仲以為乜嘢貴重食物」、「佢寫埋下款嗰吓好嘢，下次佢偷食應該會有40幾個證人出嚟指證佢」。

不過亦有網民指出是情有可原，「因為有啲人真係好cheap，我以前舊office聽過啲師兄姐講，飯盒都試過有人偷食」、「可能佢俾人攞得太多所以先至發脾氣啫，我曾經有個同事買咗啲零食同埋飲品，擺咗喺雪櫃黐晒名，寫明飲咗會腸穿肚爛，都唔知啲乜嘢品種嘅人都照攞，你吹得佢脹咩」。

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「點解你咁蠢㗎？」遇着野蠻無禮的上司，確實令不少打工仔感到灰心沮喪，有網民最近於連登討論區撰文，表示上司曾經說出一句「難聽過粗口」的說話，隨即引來大批網民留言，分享打工仔小薯職場上曾遭受的言語傷害。

