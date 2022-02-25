港男嘆時代發展令家居電話變回憶　網民細數呢幾類人仍有需要用

科技日新月異，手提電話功能愈來愈多，令家居電話必要性大大降低。有港男近日於討論區發文問其他網民家中是否還有家居電話，指出自從有了智能電話後「連電話都傾少咗」，更遑論用家居電話聊天，若想打長途電話也可以用WhatsApp或FaceTime，慨嘆「時代發展連屋企固網電話都變成回憶」。



有港男近日於討論區發文問其他網民家中是否還有家居電話，指出自從有了手提電話後「連電話都傾少咗」，更遑論用家居電話聊天。（《檢察官內戰》劇照）

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該名港男於香港討論區以「家居電話冇存在必要？」為題發文問其他網民家中是否還有家居電話，指出自己家中原本還有，因有親戚平日喜歡致電家居電話多過手提電話，但日前家居電話壞掉，家人不想浪費錢買過一部平時很少用的電話，所以乾脆終止家居電話服務。

他憶述，以前沒手提電話的時候，幾乎每日都會用家居電話，無論他與同學聊天還是媽媽與親戚說是非，「每日屋企電話都會響又會用」，加上以前有同學和親戚去了外國，過節時都會用家居電話打長途電話。

他說，自從有了手機後，「連電話都傾少咗」，更遑論用家居電話聊天，若想打長途電話也可以用WhatsApp或FaceTime。他惋惜道，現時家居電話連打長途電話的功用都被奪去，平日家居電話會響也只是因為有詐騙電話打來，慨嘆「時代發展連屋企固網電話都變成回憶」。

該名港男指出，若想打長途電話也可以用WhatsApp或FaceTime，慨嘆「時代發展連屋企固網電話都變成回憶」。（《請融化我吧》劇照）

有網民留言指出「係咁㗎啦，時代發展就一定有嘢要淘汰」、「舊年cut咗家居電話嚕，之前唯一用途係報煤氣錶咋，而家轉咗手提電話報錶」、「本來平平地裝咗都無問題，係怕鬼咗果啲推銷、問卷調查，仲有猜猜我是誰，固網接的全是這類電話」。

不過亦有人表示家居電話仍有一定功用，「我媽裝平安鐘，一定要用」、「老人家成日擔心鄉下的親人會打個固網電話號碼俾佢」、「有人鍾意keep住家居電話號碼，因為情意結」、「劏房收唔到手提，要裝固網」。

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