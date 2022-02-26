叙福樓集團將停業　網民慨嘆無得食牛角燒肉：好老闆，一定再見

本港爆發新冠肺炎第五波疫情，確診宗數不斷創新高，繼昨日（25日）首度突破萬宗確診後，今日（26日）新增確診更達17,063宗，不少店舖食肆在疫情大倒閉或停業，叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍，今日於社交平台宣布，集團所有分店明天（27日）最後一天營業，2月28日起全線暫停營業，旗下網店「Kabu-Go」則繼續運作。

消息傳出後，大量網民湧到黃傑龍及牛角日本燒肉專門店的facebook留言打氣，不少人指黃傑龍是良心老闆，對食肆要停業感到可惜但表示理解，呼籲大家都要加油，希望早日戰勝疫情，「等你重出江湖」、「我哋一定會再見」、「到時一齊再去食牛角燒肉」！



黃傑龍宣布叙福樓集團旗下分店將於2月28日起停業。（資料圖片）

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黃傑龍在fb表示，疫情持續惡化，由1月初開始，社交距離措施放寬無期，前日（2月24日）呈報確診個案近22,000，營商環境惡化至實在無法經營，因此集團所有分店將於2月28日暫停營業。

黃傑龍提醒大家在世紀疫情下要勇敢生存，又感謝醫護人員不眠不休照顧病人，同時希望停業決定能稍微減輕醫護人員負擔，期望疫情盡早受控，「我們也將盡早恢復營業繼續服務大家，約好你有緣再聚」。

本港近日因邊境貨運司機染疫導致蔬菜價格急升，基層叫苦連天，叙福樓集團旗下的「牛涮鍋」推行期間限定的「Mou Mou街市」，平賣蔬菜給街坊，其後有善心市民主動捐錢向餐廳買菜，再經由店方派給有緣人。黃傑龍稱暫停營業前必須處理好「有心人買菜比有緣人」，稱目前已停止收款，並把3030份蔬菜於今明2天在牛涮鍋全線10間分店派給有緣人。

不少網民到牛角日本燒肉專門店的fb留言，為黃老闆及店方打氣，稱復業後一定去光顧。（fb專頁「牛角日本燒肉專門店」截圖）

網民對於敘福樓食肆全線停業感到可惜，有人慨嘆「連黃老闆都頂唔住」，希望疫情能早日過去，店舖能重開。有人特意到牛角日本燒肉專門店fb留言，對暫時無法享用該店的燒肉表示可惜，但理解有關決定，「晚市停開，每枱限2人，真係好難做」，不少人留言為黃老闆打氣，盛讚他是良心顧主，祝願「好人有好報」，又稱期待疫情過後再見，「到時一定去幫襯」，亦有人指會光顧網站繼續支持。

《香港01》曾向黃傑龍查詢，他僅稱員工暫時放假。翻查公司網頁，目前公司餐廳品牌包括：牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、温野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常。

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