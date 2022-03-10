男友確診後快測轉陰性　仍喉嚨痛兼咳嗽照出街　女子：點樣勸佢？

本港新冠肺炎病毒肆虐，市民應遵守防疫守則，務求讓疫情盡快回穩。有女子在網上發文，指男朋友上周確診Omicron，數天後快速檢測呈陰性，雖仍有喉嚨痛和咳嗽，男友卻想與她出街，讓樓主直斥男方沒有考慮其安危，又問網民意見，「我應該點樣勸下佢？」。



樓主指男友仍有喉嚨痛和咳嗽的病徵，還約她出街，批評對方自私。（《他人即地獄》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名女子在Dcard討論區發文，稱她的男朋友上周確診Omicron，休息數天後自行完成快測，結果呈陰性，不過身體仍有不適，包括喉嚨痛和咳嗽。她續稱，「我知道佢喺屋企悶咗好耐，但係佢仲有啲喉嚨痛同咳，仲想出街，都未隔離完」。

女子抱怨男友不但想外出，甚至叫她一起逛街，讓她不禁質疑說「有冇考慮過我嘅安危？」，雖然明白2人很久沒見，但自己未曾「中招」，也不想連累家人，認為男友有點自私，並求教網民應該如何勸說對方。

男友上周確診，數天後快速結果呈陰性，但還有痛徵，讓樓主很擔心。（《十八歲的瞬間》劇照）

不少網民留言回應，指男方自私，勸樓主要小心為上，一旦不慎感染，更有傳染家人的風險，「如果妳勸唔到佢唔出門口，咁保障咗妳自己先，同佢講一日5萬幾宗，妳有啲驚，等無咁多再同佢出街」、「佢幾自私喎，呢次可以睇清啲佢為人」、「仲有病徵梗係唔會想同佢有面對面接觸啦」、「太自私，完全唔顧及他人，真係傳埋畀屋企兩老…就GG」。

同場加映：新員工住葵涌邨圍封大廈 老細怕入竹篙灣過年 要求解封後續WFH



新員工住葵涌邨圍封大廈 老細怕入竹篙灣過年 要求解封後續WFH

打工仔與老闆真實對話▼▼▼