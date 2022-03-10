疫情｜便利妥捐5萬套快速檢測包　17間慈善機構受惠

本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，每天新增確診數字持續破萬，不少港人買入快速檢測包，以便自己隨時都能完成檢測，作為防疫的第一步。醫療品牌便利妥近日捐出5萬套快速檢測包予17個慈善機構，希望紓緩有關需求。



便利妥近日向17個慈善團體捐出5萬套快速檢測包。（便利析提供）

便利妥早於今年2月22日捐贈5萬套快速檢測包予基層人士，緩解弱勢社群經濟負擔，近日再向17個慈善機構捐出5萬套檢測包，其中包括基督教關懷無家者協會、香港安老服務協會、兒童癌病基金、女童軍等。

便利妥捐出的快速檢測包為「便利析」鼻拭子新型冠狀病毒SARS-CoV-2 （COVID-19）抗原檢測試劑盒，獲德國政府機構Paul-Ehrlich-Institut驗證及歐盟健康安全委員會認可，有效檢測變種病毒Delta及Omicron；測定數據表現靈敏度97.5%，特異度99.2%以上。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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問題：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。