App更新日誌變單身程式員交友日記　網民爆笑追看：被公司逼瘋了

不少人常笑言工程師是其中1個最難找到對象「出pool」的職業，台灣1名程式開發工程員日前竟「公器私用」，將其負責的發票程式更新日誌變成個人交友日記，詳細記下他經歷農曆新年及情人節後，仍然維持「單身狗」身份，只好寄情工作的心情。搞鬼又貼地的更新資料引來網民注意，紛紛笑稱該工程師「被公司逼瘋了」，亦有人將更新日誌當成故事追看，直呼「我下載程式了，快連載啊」。



台灣1名程式開發工程將其負責的發票程式更新日誌變成個人交友日記，詳細記下他經歷農曆新年及情人節後，仍然維持「單身狗」身份，只好寄情工作的心情，引來網民討論。（《IT狗》劇照）

台灣有網民早前於PTT討論區發文，指發現1個名為「雲端發票」的手機應用程式竟在「更新日誌」上寫上搞鬼內容。從樓主上載的截圖可見，署名為「R工程師」的開發員「公器私用」，在將程式更新資料融入個人「交友日記」，詳細交代努力脫離「單身狗」行列的經過。

R工程師表示，自己長相斯文，閒時愛好手沖咖啡，惟因「不太會聊天的個性」導致遲遲未能「出pool」。在同事及網民的建議及鼓勵下，情人節後他「燃起一絲鬥志」決定認真使用交友程式，可是直至白色情人節仍未有結果，過程更是處處碰壁，不但被異性已讀不回，「再多滑幾個配對就跳出付費升級的訊息」。

感到相當灰心的R工程師只好寄情工作，稱目標是解決Apple Watch掃條碼的問題，惟處理過程中便聽到坐於旁邊的「山羊工程師」與奮地與女友討論情人節的計劃，形容場景有如「天堂與地獄」。他又「作家上身」留下伏筆，表示「定期更新就可以看到雲端發票團隊小故事」，深明網民關注的重點，看來相當識玩。

網民發現「交友日記」後也笑翻，指R工程師以工作資源滿作個人的寫作慾望，「根本是自肥啊」、「還不錯啊還會連載欸」、「轉行當漫畫小說家如何？」，又笑指事件或是工程師被公司逼瘋的後果，「寫code寫到崩潰了？」、「你看這公司把人逼得」、「真慘，看來這個壞掉了，要換一個」、「笑死，好中二的工程師」。

亦有人指，若這更新日誌是程式公司刻意虛構的宣傳手法，作為「讀者」會感到充滿創意，大讚「R工程師」及背後團隊，「這創意可以喔」、「你現在不是注意到他的app及更新了？簡直計劃通」、「不錯啊，讓人勤勞的更新」。

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