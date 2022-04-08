衰老細愛壓榨員工　獵頭撬走成個部門引不滿威脅提告　結局神展開

良好的工作環境十分重要，若老闆只懂壓榨，定必令員工「走夾唔唞」。facebook專頁「辦公室日報」近日分享讀者投稿，有任職獵頭的打工仔憶述，數年前有名求職者向他透露老闆喜歡「PUA下屬」（Pick-up Artist，即不斷否定、美化壓榨、人身攻擊等），有名女同事被迫到要吃抗抑鬱藥，所有同事都想辭職，因此一口氣向他轉介多名同事見工，由於眾人履歷背景符合正物色人才的客戶要求，於是他撬走了求職者整個部門7名員工去新公司。

此舉惹來求職者舊公司老闆不滿，威脅要告他，不過等了數年都未見到「傳說中的律師信」，他嘲諷道「與其花時間搵律師告我哋撬晒你啲人，不如反省下自己點樣做老細，反省下間公司有咩問題仲實際啦！」。



有任職獵頭的打工仔憶述，數年前他一次過撬走了一間公司整個部門的員工去新公司，結果被該間公司的老闆威脅提告。（《受夠了！我要炒老細》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

FB專頁「辦公室日報」近日分享讀者的投稿文章，有任職獵頭的打工仔表示，近日收到一份求職履歷，是由1間曾威脅提告的公司員工傳來，令他想起數年前被威脅事件的經過。數年前有名英國客戶想在香港開設公司，需要請一個部門的員工，他刊登聘請廣告後，收到一份履歷十分符合英國客的要求，他立即致電求職者Raymond約見，兩人一拍即合，席間Raymond透露老闆喜歡「PUA下屬」，特別是人身攻擊及設定不可能做到的目標，甚至曾迫到一名女同事要吃抗抑鬱藥，Raymond稱：「個個都想走，你唔請receptionist（接待員）同埋茶水阿姐咋，如果唔係我都可以叫佢哋send CV畀你。」

Raymond一口氣介紹了幾名同事見工，由於眾人的背景都差不多，理論上全部都適合英國客，他膽粗粗一次過推介Raymond與其同事，起初他也怕英國客會介意全部人都是來自同一間公司，怎料英國客完全不介意，還說新成立的部門如果有一群已建立了默契的同事，可以節省磨合的時間。

任職獵頭的打工仔指出，該名「衰老細」喜歡「PUA下屬」（即不斷否定、美化壓榨、人身攻擊等），他嘲諷道「不如反省下自己點樣做老細」。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

結果他真的將Raymond整個部門7名同事撬走，「過檔」去英國客的公司，另外有1人則表示想轉行所以不跳槽，卻「漏口風」讓「衰老細」知道整群員工是經其獵頭公司跳槽，「衰老細」不滿地致電投訴及直接找他對質，「你撬晒我成team人，我一定搵律師告你！」。由於「講到咁實牙實齒要告」，因此他向獵頭公司老闆匯報情況，他的老闆揶揄：「告啦告啦，告得入就告啦，佢間公司而家成個department走晒吖嘛，會唔會需要獵頭服務呀？你可以話為表歉意畀個8折佢喎！」，令他不禁失笑。

他指出，這幾年刊登完招聘廣告後，經常會收到來自Raymond前公司的員工傳來的履歷，相反英國客的香港公司再沒有生意給他，不是不滿意服務，而是基本上沒流失員工，Raymond與其同事直至現時仍留在英國客的公司。他又說，等了數年都未見到「傳說中的律師信」，因此嘲諷道「其實啲員工好地地點會想走吖，仲要成班一齊走，與其花時間搵律師告我哋撬晒你啲人，不如反省下自己點樣做老細，反省下間公司有咩問題仲實際啦！」。

同場加映：打工仔悲歌｜網民分享老細講過最難聽說話 鬧無腦仲要話埋屋企人



打工仔悲歌｜網民分享老細講過最難聽說話 鬧無腦仲要話埋屋企人（01熱話製圖）

「點解你咁蠢㗎？」遇着野蠻無禮的上司，確實令不少打工仔感到灰心沮喪，有網民於連登討論區撰文，表示上司曾經說出一句「難聽過粗口」的說話，隨即引來大批網民留言，分享打工仔小薯職場上曾遭受的言語傷害。

