解構黑廁隱患！裝修佬教4招保持通爽、減低播毒風險│生活百科

「黑廁」已成為香港家居裝修的主流，如譽港灣、瓏門、碧海藍天也是黑廁設計。疫情當道，不少人開始擔心黑廁或有播毒問題，急著想要解決黑廁問題，或是買樓時對黑廁樓盤倍感抗拒。其實你知道怎樣才算黑廁嗎？黑廁法例上合規嗎？黑廁其實是否沒有好處只有壞處？若果有黑廁又應該如何處理？等今日裝修佬話你知啦！



黑廁只依賴天花式及掛牆式浴室寶等抽氣系統抽走濕氣。（資料圖片）

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黑廁是甚麼？

黑廁是指沒有窗戶的洗手間，這種廁所一般只依賴天花式及掛牆式浴室寶等抽氣系統抽走濕氣。其實黑廁並非近年才出現的產物，商場內的洗手間及酒店就是典型又常見的黑廁例子，另外黑廁在國外其實非常流行，只是近年才引入香港住宅建築內。

香港住宅流行黑廁起源

1997年屋宇署修改了《建築物條例》，放寬通風及照明要求，只要設置至少換氣每小時換5次的通風設施、風口切面比例最少有洗手間面積二十分之一，使用室外空氣換氣，便可把廁所建成無窗設計，現今黑廁法例上已並無犯法了。

過往發展商設計住宅「明廁」時為了符合法例要求商業考慮，廁所窗戶都會對著天井，但天井並無過多陽光，也於多層住宅長期排污的情況下，積滿污水，油煙等污物，住客一般都不會開窗，作用並不大。

因此隨著條例放寬，發展商便引入黑廁設計，這種設計能使室外觀景更重點安放於客廳等空間，設計更靈活。

黑廁缺點

不少人都對黑廁有負面印象，因為黑廁最常見的問題是通風欠佳，令濕氣積聚。於潮濕的香港，春夏季的黑廁潮濕發霉令人特別困擾。若廁所長期處於抽風不足，濕氣積聚的情況，味道也難以消散。為了減輕這些情況出現，長開抽氣系統成了黑廁用家的日常，變相電費就會增加。

黑廁在國外其實非常流行，只是近年才引入香港住宅建築內。（資料圖片）

黑廁隱患

黑廁的出現，便利了樓宇設計，同時卻有通風問題，另外其實也有其他隱患，就是傳播病毒，令市民十分擔心。黑廁無法利用窗口通風，在密封空間使用抽氣系統，有機會令房間呈負氣壓狀態，會抽走渠內水份，隔氣沒有水份的話便失去了阻隔渠內細菌病毒的作用。

鑒於沙士時期淘大花園U型隔氣乾涸事件，引致病毒通過渠道及天井貫穿多層單位，不少人也著重U型隔氣的運作，及擔憂起黑廁面對的負氣壓狀態，播毒風險大於明廁。

黑廁冇得救？

黑廁已成樓宇設計的主流，準備買樓的市民非常擔心黑廁嚴重影響生活，但其實只要於裝修及生活上多加安排，黑廁的負面影響其實可以減緩，無需過於擔心。

1.其實選用強勁的抽氣系統就能改善過於潮濕的黑廁，記得需要定期保養及清潔，確保機能正常。

2.於春夏季的時候黑廁長開抽氣扇的習慣，避免等濕氣自然乾透。

3.開抽氣扇時保持門常開，家中其他窗也打開，使整間屋空氣多流通，暫少產生因密封空間而產生的負氣壓問題，其實就能減輕黑廁有機會出現的播毒風險。

4.若擔心負氣壓問題，只要開門及定期倒水入去水管道，保持隔氣有水在內不會乾涸，就能免去渠道播毒風險。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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