祖先顯靈？女生曾因先人報夢避劫　搵工靠再靠已故嫲嫲指點：信佢

常言道：日有所思夜有所夢，夢見已故親人是否有暗示呢？有女生日前在討論區發文，稱「最近搵工收到2個offer」，但她猶豫不決，生怕作出錯誤選擇。她過去曾因已故祖母「報夢」而讓避過被騙財，而近日再次夢見祖母，憑夢中的暗示作出了決定。網民對女生的做法意見兩極，有人對先人報夢深信不疑，「嫲嫲好嘢！祖先顯靈！」，但有人就認為樓主想太多，「一切只係潛意識嘅投射」。



樓主表示曾靠已故嫲嫲報夢才不致受騙。面對今次難關，她也會相信夢中嫲嫲的暗示，選擇位於尖沙咀的工作。(《她的私生活》劇照）

該名女生在香港討論區發文，自稱近日正在求職，有2間公司也願意提供工作機會，但她舉棋不定，不知應答應哪間公司。就在躊躇之時，她夢見其已過身的嫲嫲在尖沙嘴吃飯，並表示要接她收工。女生醒後覺得非常不可思議，因為其中1個工作機會就在尖沙嘴，「係阿嫲畀我嘅指引」，又指去年也試過因收到嫲嫲報夢而躲過一劫，「所以我今次都會信佢」。

女生講述上次避劫的經歷，指與某位朋友近數年已極少來往，但去年對方卻突然聯絡她，稱處於財務危機，周轉不靈，家人又患病，偏偏積蓄已花光，不得已要問她借10萬元給家人治病。「見佢咁慘，我都好可憐佢」，但因金額太大，樓主始終猶豫不決。該友人見狀，竟轉為勸她做擔保人助借貸，並承諾一定會準時還錢。

女生當時覺得一場朋友總應該幫忙，終同意做擔保人，並約好時間簽約，惟當晚她就夢見嫲嫲及該友人，「朋友對住我笑，嫲就一直對住我搖頭，我問佢咩，佢都只係搖頭」。醒來後，女生心中警鈴大作，懷疑嫲嫲報夢提醒她切勿誤墮友人陷阱，所以就聯絡該友人的共同朋友了解情況。

一問之下才得悉，原來想借錢的朋友其父母早已定居內地，且根本沒有患病。女生不滿被瞞騙，遂致電對方表明不會做擔保人。後來她聽說該友人重新找了擔保人，借完錢後就消失了，害得那名擔保人被追債，差點丟了工作。女生認為全靠嫲嫲報夢她才不致被騙，否則被討債的可能是自己了。

網民對先人報夢一說意見不一，有人對此深信不疑，但亦有人認為過於迷信。（電影《嫲煩家族》劇照）

帖文引來網民熱議，有人覺得樓主「諗多咗」，「掛住過身親人好正常，但不要迷信」、「你潛意識喜歡尖沙嘴嗰份功（工）多些，所以發夢時以你阿婆（嫲）的身份表達返畀你聽」；但亦有人相信先人報夢一說，「你嫲嫲錫你唔放心你」、「要燒返間大屋，同幾個妹仔落去，多謝你阿嫲喇」，有網民則笑言「下次報夢六合彩可以嗎？」。