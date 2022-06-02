港男淘寶買宮廷牌匾磁貼　貼廚房門框變「御膳房」　網民嘲神主牌

家居設計需要從牆壁、地板及傢俬一致使用相同色調和風格，才能達至柔和順眼，強加另一種風格的物件，除了變得突兀，更隨時增添恐怖感。有港男近日於網上分享，在淘寶網購了3塊仿製古代宮廷牌匾的雪櫃磁石貼，並貼在家中各處門框頂，他對設計大感滿意，更推介網民只要在淘寶網站搜尋「冰箱貼」即可找到相關產品。惟帖文引來一眾網民嘲笑，形容雪櫃貼設計像神主牌，「一來似神主牌，二來古代係用繁體字㗎，真係恐怖又核突」、「爭個香爐躉」、「樓主唔使放條link出嚟，我估計冇人想要」。



有港男近日於網上分享在淘寶網購了3塊仿製古代宮廷牌匾的雪櫃磁石貼，並貼在家中各處門框頂。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

該名港男於fb群組「淘寶開心share」發文並貼出相片，3塊雪櫃磁石貼分別以簡體字直排寫上「養心殿」、「御膳房」、「御花園」，他沒有貼在雪櫃門上，而是貼在各處門框頂，相信是想分辨廚房、廁所及睡房，並增加家居的玩味感。

不過一眾網民並不認同樓主的品味及指出與家居其他設計不相襯，大呼「Sorry，好大吉利是」、「第一眼見到，真係唔舒服」、「係咪得我一個覺得好似神主牌」、「好似唔多襯間屋喎，而且睇落仲好似神主牌，唔係幾好」、「應該淘埋個香爐同電子蠟燭，襯返」、「唉，我買貓碗都送咗兩個，見到都唔想用，竟然仲有個畀錢淘」、「真喺冇嗰樣整嗰樣，夜晚鬼會唔會認錯路入房」。