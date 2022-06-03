24歲美女自婚「嫁自己」　不需男人倡自愛　辦婚禮度蜜月無新郎

自婚（Sologamy，又稱self-marriage），是自己與自己結婚的意思。自從21世紀開始，愈來愈多人選擇自婚，印度1名24歲待嫁新娘將在下周迎來「大日子」，但婚禮卻不會有新郎，因為她選擇「嫁自己」。這位女子可能是古加拉特邦自婚第一人，她解釋選擇自婚是要承諾無條件愛自己，故儀式不可缺少，她亦會安排長達2周的蜜月「自嫁遊」。有網民對她的做法不表認同，認為如果只是愛自己，結婚儀式並不重要；但亦有人表示支持，甚至認為自婚會成為趨勢。



24歲的賓杜會在11日舉辦婚禮，自己嫁給自己，屆時她會跟從傳統儀式，穿上朱紅色婚裙。（instagram圖片）

印度古加拉特邦24歲女子賓杜（Kshama Bindu）在私人公司工作，為人獨立有自信，勇於接受挑戰。近日她作出了重大決定，就是要自婚。婚禮將於本月11日舉行，屆時她會跟從傳統儀式，穿上朱紅色婚裙，所有婚禮該有的儀式也會齊備，唯獨沒有新郎。

賓杜自稱從小就沒有結婚的打算，一點也不渴望與他人同偕白首，「但我真的想做新娘，所以決定嫁給自己」。她表示並非在倉促間做這個決定，此前曾在網上找過印度有沒有女士自婚的例子，但卻找不到任何案例，「可能我會是我們國家中第一個提倡自愛（self-love）的人」。她強調父母十分開明，亦祝福她。

賓杜在私人公司工作，為人獨立有自信，重視女性議題，並提倡自愛的重要。（instagram圖片）

賓杜在接受當地媒體採訪時表示理解有人可能會覺得自婚是無關重要，但她仍堅持舉行婚禮，「我想帶出女性議題的重要」。她強調自婚是承諾，而儀式感必不可少，「自婚是一個無條件愛自己的承諾，是自我接納的過程。人們和喜歡的人結婚，而我愛自己，所以我和自己結婚」。為了突顯婚禮的莊嚴，她寫了5篇結婚誓詞，將會在哥特里（Gotri）的寺廟宣讀，還安排婚後有2周的蜜月「自嫁遊」，以享受新婚喜悅。

（綜合）